Правила придумані ніби не для них

Гості Володимира Зеленського не надто люблять дотримуватися правил дорожнього руху і паркуються де доведеться

Про це у Facebook повідомив журналіст Костянтин Андріюк, передає Politeka.net

В КВЦ "Парковий" на Парковій дорозі в Києві проходить презентація мобільного додатку "Дія".

Крім інших гостей, у заході взяли участь гості президента і прем'єр-міністра. Журналіст Костянтин Андріюк опублікував кадри припаркованих автомобілів. Як можна помітити, правила паркування придумані не для них.

"Приїхали люди до Президента, країну змінювати.

Починають з себе.

За 100-200 метрів, гора вільного місця спокійно запаркуватися...", - написав він.

Наголошується, що презентація мобільного додатку "Дія" та онлайн платформи "Дія. Цифрова освіта" стартували близько 10-30 ранку, 6 лютого. Згідно з даними авторів, спочатку платформа дозволить "оцифрувати" посвідчення водія та свідоцтво про реєстрацію на автомобіль.

В обговоренні під постом користувачі звернули увагу, що навіть самі поліцейські порушували правила.

"Вызвать полицию для того, чтобы оштрафовали полицию)) так можно?"

"Можна. Вона на синіх номерах, сама порушує"

"Так вони змiнюють, пiд себе"

Раніше ми писали, що 6 лютого Рада розгляне законопроект про ринок землі. Прихильники і противники зняття мораторію збираються під стінами парламенту та Офісу президента.

Поки що ситуація спокійна, проте дуже багато правоохоронців, свідчать очевидці. Людей стає все більше, рахунок вже пішов на тисячі.

Нагадаємо, бунт під Радою тільки початок, Київ чекає справжня струс: "як тільки Зеленський поїде...".

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