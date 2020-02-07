Як завжди, багато підводних каменів

Закон про працю повинен буде замінити застарілий Трудовий кодекс і готує українцям ряд істотних нововведень, пише РБК-Украина

Найбільш спірним моментом виявилася можливість різного трактування положень про звільнення співробітників. Також викликає питання юристів можливість розірвання трудового договору за призову працівника в армію.

До основних новацій законопроекту "Про працю" відносять такі:

Вступ трудових договорів семи типів замість трьох, які суттєво розширюють можливості співробітництва;

Працівник отримує право розірвати трудовий договір за умови інформування роботодавця за 2 тижні. Якщо порушуються права співробітника і він зможе це довести, роботодавець зобов'язаний виплатити компенсацію (мінімум 50 середньоденних зарплат);

Роботодавець має право звільнити працівника за власною ініціативою. Про свої наміри він повинен повідомити заздалегідь: за 15 днів співробітнику, який працює менше півроку, 30 днів - зі стажем до 5 років, за 60 днів - до 10 років, і за 90 днів, якщо працівник працює на підприємстві більш 10 років. Замість попередження работодавець отримав право виплатити грошову компенсацію в розмірі середньоденної зарплати працівника за кожний робочий день.

Звільнити працівника тепер можна без його згоди і без попередження, відбувшись компенсацій. У зв'язку з такою нормою закон ще неформально назвали "Рабським"

Роботодавець може звільнити працівника, якщо той порушив умови договору мінімум два рази протягом 180 днів, або ж якщо без пояснення причини не приходить на робоче місце від 10 днів. Також причиною може стати, якщо працівник протягом 4 місяців підряд або 150 днів протягом року відвідує роботу з причини тимчасової непрацездатності.

Втім, деякі додаткові права співробітники теж отримали. Так не можна звільняти вагітних і жінок у декретній відпустці, а також жінок і чоловіків, які перебувають у відпустці по догляду за дитиною до 3 років.

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