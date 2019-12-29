Известная украинская телеведущая Алла Мазур показала поклонникам свою елочку

Звезда, которая сейчас мужественно ведет борьбу с тяжелой болезнью, не осталась в стороне от новогодних праздников и вместе с сыном украсила роскошную елку.

Фотографией своей красавицы она похвасталась в Instagram, передает Politeka.

По словам Мазур, о елке под потолок она мечтала с самого детства. Мечта исполнилась после покупки искусственного дерева, которое мужественно выдерживает весь цикл новогодних праздников.

Наряжая елочку, ведущая с сыном Темой не смогли обойти стороной аномально теплую зиму.

«В этот раз одели точно по погоде. Хотя в бабочек еще не дошло - зато зонтики точно в тему», – пошутила Мазур.

Более того, добавила она, тематика елочки вышла абсолютно «кочаше-френдли».

«То есть даже если ваш пушистик атакует новогоднее дерево, и вся эта красота с него попадает - ничего не разобьется! кажу честно, это обстоятельство вдохновило меня больше всего. Потому что после нескольких бесплодных попыток договориться с нашим Мусиком я сдалась и накупила для елки что попроще: лишь бы не билось. И вот теперь – такая красота)) Радуюсь, потому что самой очень нравится», – подчеркнула она.

«Очень красивая и стильная ёлочка у вас получилась!!! Счастливого вам Нового Года, Аллочка!!! Выздоравливайте!!! Мы вас очень любим!!!», «Очень красивая ёлочка со вкусом украшена, браво, я тоже мечтала о большой ёлке и в этом году сбылась мечта, пока ещё купили живую, но мечтаю о искусственной ёлочке, Вам здоровья, любви, красоты и пусть сбываются заветные мечты», – пишут в комментариях люди.

Напомним, больная раком Мазур обратилась к украинцам.

Как сообщала Politeka, у Аллы Мазур обнаружили рак.

Также Politeka писала, что больная раком Анастасия Заворотнюк заговорила впервые за долгое время после своей госпитализации.