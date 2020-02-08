Известная украинская телеведущая Алла Мазур срочно обратилась к поклонникам из-за распространившейся дезинформации

Как сообщает Politeka, об этом она рассказала у себя в Facebook.

«Дорогие друзья!! Вынуждена еще раз вернуться к теме своей болезни. Чтобы сообщить вам, что не имею отношения ни к одному благотворительному фонду, кроме фонда " Таблеточки», - отметила она.

Мазур уточнила, что в сети распространили неточную информацию о ходе ее лечения, прикрутив сюда неизвестные благотворительные организации с призывами.

«Спасибо за ваши молитвы. Верю в победу», - подчеркнула она.

Как сообщалось ранее, 54-летняя украинская ведущая борется со злокачественной опухолью. Она не разглашала подробности диагноза, однако сообщила, что проходит курс лечения. 16 января Мазур опубликовала в своем Инстаграме большой пост, в котором рассказала о своем текущем состоянии и поделилась полезными для каждого украинца советами.

Ведущая сообщила, что прошла уже четвертую химиотерапию, которая далась ей легче, чем предыдущие.

«Побочные эффекты - традиционные, и это заметно по изменению прически. Но прогресс есть. Впереди еще несколько химиотерапий - и операция», - рассказала Мазур.

Ведущая также решила поддержать других украинцев, которые борются со страшным диагнозом, и призвала их ни в коем случае не откладывать лечение.

«Не откладывайте ничего на потом! Не закрывайтесь в себе. Примите помощь близких и друзей», - пишет Мазур.

Напомним, больная раком Алла Мазур поделилась неожиданной радостью.

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