Известная украинская телеведущая Алла Мазур срочно обратилась к поклонникам из-за распространившейся дезинформации
Как сообщает Politeka, об этом она рассказала у себя в Facebook.
«Дорогие друзья!! Вынуждена еще раз вернуться к теме своей болезни. Чтобы сообщить вам, что не имею отношения ни к одному благотворительному фонду, кроме фонда " Таблеточки», - отметила она.
Мазур уточнила, что в сети распространили неточную информацию о ходе ее лечения, прикрутив сюда неизвестные благотворительные организации с призывами.
Как выглядит самый красивый преступник в мире: "шикарный мужчина", топ фото
Горячая Каменских осмелилась выйти на сцену в крошечном белье, Потап не сдержался: "Это слишком"
Облысевшая Королева ошарашила видом, в сети заподозрили неладное: "Проклятие Заворотнюк..."
Списание всех денег с карт: Приватбанк предупредил украинцев, подробности
«Спасибо за ваши молитвы. Верю в победу», - подчеркнула она.
Как сообщалось ранее, 54-летняя украинская ведущая борется со злокачественной опухолью. Она не разглашала подробности диагноза, однако сообщила, что проходит курс лечения. 16 января Мазур опубликовала в своем Инстаграме большой пост, в котором рассказала о своем текущем состоянии и поделилась полезными для каждого украинца советами.
Ведущая сообщила, что прошла уже четвертую химиотерапию, которая далась ей легче, чем предыдущие.
«Побочные эффекты - традиционные, и это заметно по изменению прически. Но прогресс есть. Впереди еще несколько химиотерапий - и операция», - рассказала Мазур.
Ведущая также решила поддержать других украинцев, которые борются со страшным диагнозом, и призвала их ни в коем случае не откладывать лечение.
«Не откладывайте ничего на потом! Не закрывайтесь в себе. Примите помощь близких и друзей», - пишет Мазур.
Напомним, больная раком Алла Мазур поделилась неожиданной радостью.
Как сообщала Politeka, рак у Аллы Мазур: коллеги раскрыли подробности болезни, «У нас слезы наворачивались».
Также Politeka писала, что больная раком Мазур обратилась к украинцам, раскрыта настоящая правда.