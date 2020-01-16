Алла Мазур поделилась подробностями своей борьбы с раком и дала советы украинцам, как избежать наихудшего
Как известно, 54-летняя украинская ведущая борется со злокачественной опухолью. Она не разглашала подробности диагноза, однако сообщила, что проходит курс лечения. 16 января Мазур опубликовала в своем Инстаграме большой пост, в котором рассказала о своем текущем состоянии и поделилась полезными для каждого украинца советами, передает Politeka.
Ведущая сообщила, что прошла уже четвертую химиотерапию, которая далась ей легче, чем предыдущие.
«Побочные эффекты - традиционные, и это заметно по изменению прически. Но прогресс есть. Впереди еще несколько химиотерапий - и операция», - рассказала Мазур.
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Ведущая также решила поддержать других украинцев, которые борются со страшным диагнозом, и призвала их ни в коем случае не откладывать лечение.
«Не откладывайте ничего на потом! Не закрывайтесь в себе. Примите помощь близких и друзей», - пишет Мазур.
Она также рассказала, как не допустить худшего варианта развития болезни. По словам ведущей, главное – вовремя начать лечение. В связи с этим она призвала украинцев ежегодно проверяться на опасные симптомы. Кроме того, Мазур призвала не паниковать при получении тревожного прогноза от врачей, а сначала проверить его у нескольких специалистов.
«Если все подтвердилось - не паниковать тем более! И не откладывать лечение: в надежде, что рассосется, или помогут нетрадиционные методы…Ищите врача, которому доверяете - и начинайте путь!», - призвала ведущая.
Она отметила, что путь лечения не будет простым, однако бояться этого не стоит.
«Чем раньше начать борьбу - тем больше шансов на скорейшее выздоровление. В этом случае - точно стоит довериться официальной медицине, считаю я. И верю, что таки смогу сообщить вам финальную хорошую новость», - подчеркнула Мазур.
Она также поблагодарила всех за помощь и поддержку в этой непростой для нее ситуации.
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