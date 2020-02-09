Українцям розширили перелік платних і безкоштовних медпослуг

З 1 квітня в Україні стартує медична програма, яка дозволить пацієнтам користуватися певними медичними послугами безкоштовно. Нововведення стане можливим завдяки грошовому вкладенню Національної служби здоров'я України, пише РБК-Україна.

Безкоштовними для українців стануть такі послуги: екстрена, первинна, спеціалізована амбулаторна, госпітальна, паліативна допомога, а також різні дослідження в області онкології, реабілітація та консультації і обстеження для вагітних і породіль.

Є і підводні камені, які не дозволять громадянам країни скористатися безкоштовними послугами. Для цього потрібно буде виконати деякі умови. Щоб піти в лабораторію, на діагностику або навіть на консультацію у потрібного лікаря, обов'язковою вимогою є направлення сімейного лікаря, з яким підписана декларація.

Повністю безкоштовно можна буде відвідати педіатра, акушера-гінеколога, психіатра та нарколога. Напрямок не потрібно буде брати до стоматолога, хоча такі послуги оплачуються державою тільки для дітей до 16 років.

Без грошей почнуть надавати допомогу в невідкладних випадках.

Платними залишаться медпослуги на дому, з застосуванням телемедицини (кардіограма на дому, консультація кардіолога), для іноземців та медобслуговування за договором зі страховими організаціями.

Також потрібно буде платити за мікробіологічні, паразитологічні, молекулярно-генетичні, хімічні, токсикологічні або фізичні дослідження, які не відносяться до медичної допомоги населенню.

Послуги медекспертів в науково-дослідних установах Національної академії медичних наук без напрямки, а також допомогу в медичних установах при МВС.

Вартість платних послуг визначатиме сама лікарня, але при цьому за законом таких послуг не може бути більше 20% від усіх медичних послуг. Норма залишиться такою до 2024 року, а після цього кількість платних послуг може стати більше.

Нагадаємо, що медики в Дніпрі бояться їхати на виклики, а погрози, побиття членів бригад не додають привабливості цієї професії. Пост відчаю опублікував директор Дніпропетровського обласного центру екстреної медицини та медицини катастроф Радій Шевченко на своїй сторінці в Facebook.

За його словами, колектив медиків уже не раз вимагав від Верховної Ради України якнайшвидшого прийняття Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо забезпечення безпеки медичним працівникам і працівникам системи екстреної медичної допомоги, які входять до складу бригади екстреної медичної допомоги під час надання медичної допомоги".

Нагадаємо, лікарняних більше не буде, медреформа дійшла і до цього, готуйтеся до удару.

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