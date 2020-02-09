Украинцам расширили перечень платных и бесплатных медуслуг

С 1 апреля в Украине стартует медицинская программа, которая позволит пациентам пользоваться определенными медицинскими услугам бесплатно. Нововведение станет возможным благодаря денежному вложению Национальной службы здоровья Украины, пишет РБК-Украина.

Бесплатными станут для украинцев следующие услуги: экстренная, первичная, специализированная амбулаторная, госпитальная, паллиативная помощь, а также различные исследования в области онкологии, реабилитация и консультации и обследования для беременных и рожениц.

Есть и подводные камни, которые не позволят гражданам страны воспользоваться бесплатными услугами. Для этого нужно будет выполнить некоторые условия. Чтобы пойти в лабораторию, на диагностику или даже на консультацию у нужного врача, обязательным требованием является направление семейного врача, с которым подписана декларация.

Полностью бесплатно можно будет посетить педиатра, акушера-гинеколога, психиатра и нарколога. Направление не нужно будет брать также и к стоматологу, хотя такие услуги государством оплачиваются только для детей до 16 лет.

Без денег начнут оказывать помощь в неотложных случаях.

Платными останутся медуслуги на дому, с применением телемедицины (кардиограмма на дому, консультация кардиолога), для иностранцев и медобслуживание по договору со страховыми организациями.

Также нужно будет платить за микробиологические, паразитологические, молекулярно-генетические, химические, токсикологические или физические исследования, которые не относятся к медицинской помощи населению.

Услуги медэкспертов в научно-исследовательских учреждениях Национальной академии медицинских наук без направления, а также помощь в медицинских учреждениях при МВС.

Стоимость платных услуг будет определять будет сама больница, но при этом по закону таких услуг не может быть более 20% от всех медицинских услуг. Норма останется такой до 2024 года, а после этого количество платных услуг может стать больше.

Напомним, что медики в Днепре боятся ехать на вызовы, а угрозы, избиения членов бригад не добавляют привлекательности этой профессии. Пост отчаяния опубликовал директор Днепропетровского областного центра экстренной медицины и медицины катастроф Радий Шевченко на своей страничке в Facebook.

По его словам, коллектив медиков уже не раз требовал от Верховной Рады Украины скорейшего принятия Закона Украины "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины по обеспечению безопасности медицинским работникам и работникам системы экстренной медицинской помощи, входящих в состав бригады экстренной медицинской помощи во время оказания медицинской помощи".

Напомним, больничных больше не будет, медреформа дошла и до этого, готовьтесь к удару.

Как писала Politeka, врач из Киева на своем примере раскрыла ужасы медреформы.

Также Politeka писала о подробностях страшной трагедии, медсестра убила 17 детей.