Стало відомо, як тепер українських юнаків будуть призивати на строкову службу в армію
Про це в ефірі українського телеканалу розповів глава Міністерства оборони Андрій Загороднюк, передає Politeka.net.
За його словами, примусового призову на строкову службу в армію з 18 років в Україні не буде. Юнаки зможуть відправитися в армію лише після того, як напишуть відповідну заяву.
Загороднюк також додав, що обов'язковим призов на строкову службу залишиться з 20 років.
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"Зараз ми готуємо розпорядження Кабміну щодо кількості осіб, які будуть призиватися на строкову службу. Ми видамо розпорядження, — я його вже підписав, передав на узгодження в Кабмін, — там буде чітко зазначено, що лише за письмовою заявою в 18-19 років", – пояснив міністр оборони в ефірі телеканалу.
Він заспокоїв і заявив, що у відповідному акті буде зазначено, що призов з 18 років не є обов'язковим. Загороднюк також додав, що через указ президента про службу з 20 років, лише за останній рік близько 6 тисяч чоловік у віці 18 і 19 років не потрапили на службу ВСУ, незважаючи на бажання.
У Міноборони також пообіцяли поборотися з людьми, які на вулицях виловлюють юнаків призовного віку.
Раніше ми розповідали, що повістки призовниками в Україні планують розсилати по-новому. За інформацією журналістів, влада знайшли метод економії і вирішили розсилати повістки з допомогою мобільного додатку "Дія".
Розсилка електронних повісток покликана спростити комунікацію між призовниками і військкоматами. Також держава зможе щорічно економити мільйони гривень на друкування і доставку повідомлень.
Наголошується, що разом з електронними версіями паспорта, водійського посвідчення посвідчень та інших документів у додаток можна буде додати електронну версію посвідчення про приписку для призовників і військового квитка для військовозобов'язаних.
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