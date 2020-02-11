Співак і суддя Андрій Данилко висловився про пісні російською мовою під час Національного відбору на конкурс "Євробачення"

Свій коментар він дав Обозревателю.

За його словами мова, на якій учасники відбору виконують пісні, "взагалі не має ніякого значення".

"Це маячня людей, налаштованих не на творення, а на руйнування. Я не хочу навіть обговорювати", – заявив він.

За його словами, відбір на Євробачення – це єдина площадка в Україні, на якій можна показати нові колективи, нових людей.

"Це їхні перші кроки. Це круто! Але ні, треба все це обіср*ть, шукати якісь проблеми, шукати які в кого аналізи", - висловився Данилко.

Він підкреслив, що критикують виконавців за вибір російської мови, тільки з метою отримати хайп і спровокувати людей.

Раніше Данилко розповів, що думає з приводу заборони виступати в Україні зіркам, які давали концерти в Росії.