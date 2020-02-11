Російські окупанти почали активні дії по дестабілізації роботи патрулів СММ ОБСЄ на окупованих територіях Донбасу

Як повідомляє Politeka.net, про це повідомили на офіційній сторінці штабу ООС Facebook.

Третину відмов і затримок з 3 по 9 лютого в доступі до непідконтрольних уряду України територіям було зафіксовано на блокпосту біля населеного пункту Верхнешироковське на півдні Донецької області. Зокрема було нараховано 21 подібний випадок.

Крім того, за інформацією звіту СММ ОБСЄ стало відомо, що після 10 лютого патрулю Місії було відмовлено ще тричі. Відмови знову пішли у блокпосту біля населеного пункту Верхнешироковське.

Варто відзначити, що в той же самий час цивільні транспортні засоби вільно проїжджали там в обох напрямках. До всього іншого були зафіксовані випадки блокування сигналу БПЛА СММ середнього радіусу під час розвідки над територією населеного пункту Верхнешироковське.

Представники української сторони зробили невтішні висновки, зазначивши, що такі дії можуть свідчити про зосередження, пересування або підготовку військ для атаки. Крім того, є припущення, що бойовики дестабілізують роботи Місії ОБСЄ, щоб приховати заборонену діяльність.

Також раніше повідомлялося, що президент Росії Володимир Путін повторює дії Йосипа Сталіна перед війною і готується до ривка на Донбасі.

Таку думку висловив консультант зі стратегії і аналітик Володимир Стус. За його словами, зміни до Конституції це не план Росії, а "вихід з окопів".

"Фактично вони скасовують ту структуру влади, яка була і розв'язують собі руки. Коли Сталін готувався до війни він робив те ж саме. Путін вийшов з окопів, він готується до ривка. Всі погодяться на умови Росії і тоді виповниться блакитна мрія - Ялта -2", - вважає експерт.

Нагадаємо, бійці ЗСУ ефектно ліквідували ватажків "Л/ДНР", помстившись за все.

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