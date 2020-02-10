На окупованій території Донбасу влаштували сафарі для заможних росіян, живими мішенями на яких виступають бойовики, які провинилися

Про це розповів блогер "Фашик Донецький" у своєму блозі на сторінках видання Обозреватель.

За даними блогера, колишній український військовослужбовець, який під час окупації перейшов на бік бойовиків, Едуард Пелишенко по кличці Крим влаштував бізнес на полюванні для заможних росіян, яким набридло стріляти у тварин.

"Качки або кабани - це для лохів. Пелишенко пропонує заможним росіянам "пополювати" по-справжньому - постріляти в дынырийцев зі зброї, яке "мисливцям" можна вибрати самостійно", - зазначив блогер.

До всього іншого, блогер зазначив, що існує навіть спеціальний каталог з якого "мисливець" може вибрати для обстрілу "тушку", яка сподобається найбільше. Переважно пропадають бойовики, які відносяться до 3-ї та 100-й бригадам, а також ті, хто служать в 11 полиці.

Пропажу бойовика відразу списують на українську армію і американський спецназ, які нібито їх крадуть.

Трапляється таке, що клієнт не хоче доплачувати за вибір мішені, тоді організатор такого бізнесу на крові, вибирає жертву з бойовиків, які чимось його засмутили.

Також раніше повідомлялося, що ситуація на сході України залишається гострою і нагадує "прогинання" перед окупантами, а не встановлення миру.

Таку думку висловив лідер руху "Національний корпус" Андрій Білецький.

За його словами, розвиток подій на Донбасі (обстріли, загиблі і поранені) говорять про те, що ситуація не змінюється, а якщо поглянути на цифри, і того гірше, ніж рік тому.

Нагадаємо, бійці ВСУ ефектно ліквідували ватажків "Л/ДНР", помстившись за все.

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