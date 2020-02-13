Багато хто намагається здати ЗНО без підготовки, і, як правило, це закінчується далеко не кращим результатом. Щоб організувати навчальний процес, потрібна сила волі, конкретний план і, звичайно ж, хороші підручники. Вибрати правильну літературу не так і просто, як може здатися на перший погляд.

Зовнішнє незалежне оцінювання (ЗНО) — найважливіший етап у житті більшості одинадцятикласників та випускників деяких освітніх установ з першим і другим рівнем акредитації. Це серія державних іспитів з профільних і основних предметів. Спрямовані ці тести на зріз знань випускників і створення рейтингу абітурієнтів, що дасть змогу ВНЗ обирати кращих.

Всього Український центр оцінювання якості освіти готує бланки з 11 предметів, з яких кожен бажаючий може здати чотири (три обов'язкових і один за бажанням). Незмінним (фіксованим) є Українська мова і література, між математикою та історією України майбутній студент має право обирати, але один з цих предметів потрібно здати обов'язково. Третій добровільно-примусовий профільний предмет вибирається зі списку інших.

Результати ЗНО або дозволять вступити до ВНЗ абітурієнту (можливо навіть на безкоштовну основу), або заблокують йому дорогу до «Олімпу знань». Саме тому підготовці до здачі державних іспитів варто віддати всі сили. А грамотно організувати процес засвоєння великих обсягів інформації допоможуть «правильні» підручники.

Кращі підручники для підготовки до ЗНО

Перше, на що потрібно дивитися при виборі підручника — рік випуску і наявність затвердження Міністерством освіти України. Якщо книжка не сертифікована, її краще не купувати, бо інформація в ній і в тестах ЗНО може сильно відрізнятися. Особливо це стосується історії України, де кожна дата, правильні імена і прізвища — це основа.

Хорошу літературу випускають такі видавництва:

«#книголав»;

«Навчальна книга — Богдан»;

«АССА»;

«Школа»;

«Абетка»;

«Грамота»;

«Підручники і посібники».

Вибирати підручник можна і по автору. Найпопулярнішими є:

Олександр Авраменко (лінгвістика і літературознавство);

Тарас Ткачук (філологія та гуманітарні науки);

Валерій Говоров (фахівець у сфері математики);

Наталія Сорочинська (історія України).

Також варто виділити таких авторів: А. Ривкін (математика), А. Савельєв (фізика), Р. Пиртко (фізика), Л. Дячук (хімія), Н. Пілат (географія), О. Євчук (англійська).

На їх сторінках підручників коротко, але максимально повно викладена інформація, яку школярі проходять під час свого тривалого навчання за затвердженою програмою. Ці автори роблять акцент на найважливіших і обов'язкових темах. Більш того, в деяких книгах цих авторів представлені тести з минулорічних ЗНО.

Як готуватися до ЗНО

Підготовчу літературу краще доповнювати тестами, можна і зовсім готуватись за ними. Такі завдання допоможуть не тільки повторити матеріал, але і набити руку у виконанні типових завдань, розвинути інтуїцію, ознайомитися зі структурою майбутніх питань. Це дозволить більш коректно і швидко сприймати питання на іспиті. Не варто також забувати, що підготовка вимагає посидючості і регулярності.

Якщо є фінансові проблеми і купити підручник немає можливості, в Інтернеті можна скачати більшість необхідних підручників безкоштовно. Також в мережі є безліч різних тестів. Онлайн можна і підтягнути англійську, і знайти цікаві факти з історії України, і навіть вникнути в біологію, було б бажання.

ЗНО спрямоване на відображення знань учня, отриманих за все перебування у школі, а не вивчених за останні півроку, це варто усвідомлювати. Так, варто ставитися до підручників, як до засобу «згадати» забуту інформацію, а не вивчити її, бо це для більшості просто непосильна задача. Не варто чекати навіть від ідеального підручника, що він сам вкладе інформацію в голову, море зусиль і енергії потрібно з будь-якою книгою, головне, щоб інформація була правдивою та коректно викладеною.

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