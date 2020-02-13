Многие пытаются сдать ВНО без подготовки, и, как правило, это заканчивается далеко не в лучшую сторону. Чтобы организовать учебный процесс, потребуется сила воли, конкретный план и, конечно же, хорошие учебники. Выбрать правильную литературу не так и просто, как может показаться на первый взгляд.

Внешнее независимое оценивание (ВНО, или на укр. ЗНО) — важнейший этап в жизни большинства одиннадцатиклассников и выпускников некоторых образовательных учреждений с первым и вторым уровнем аккредитации. Это серия государственных экзаменов по профильным и основным предметам. Направлены эти тесты на срез знаний выпускников и создание рейтинга абитуриентов, который позволит ВУЗам выбрать лучших.

Всего Украинский центр оценивания качества образования готовит бланки по 11 предметам, из которых каждый желающий может сдать четыре (три обязательных и один по желанию). Неизменным (фиксированным) является Украинский язык и литература, между математикой и историей Украины будущий студент вправе выбирать, но один из этих предметов нужно сдать обязательно. Третий добровольно-принудительный предмет профильный выбирается из списка остальных.

Результаты ВНО либо позволят поступить абитуриенту в ВУЗ (возможно даже на бесплатную основу), либо заблокируют ему дорогу к «Олимпу знаний». Именно поэтому подготовке к сдаче государственных экзаменов стоит отдать все силы. А грамотно организовать процесс по усвоению больших объемов информации помогут «правильные» учебники.

Лучшие учебники для подготовки в ВНО

Первое, на что нужно смотреть при выборе учебника — год выпуска и наличие утверждения Министерством образования Украины. Если книжка не сертифицирована, ее лучше не покупать, ибо информация в ней и в тестах ВНО может сильно отличаться. Особенно это касается истории Украины, где каждая дата, правильные имена и фамилии — это основа.

Хорошую литературу выпускают такие издательства:

«#книголав»;

«Навчальна книга — Богдан»;

«АССА»;

«Школа»;

«Абетка»;

«Грамота»;

«Учебники и пособия».

Выбирать учебник можно и по автору. Самыми популярными являются:

Александр Авраменко (лингвистика и литературоведение);

Тарас Ткачук (филология и гуманитарные науки);

Валерий Говоров (специалист в сфере математики);

Наталья Сорочинская (история Украины).

Также стоит выделить таких авторов: А. Рывкин (математика), А. Савельев (физика), Р. Пиртко (физика), Л. Дячук (химия), Н. Пилат (география), О. Евчук (английский).

На страницах их учебников кратко, но максимально емко изложена информация, которую школьники проходят во время своего длительного обучения по утвержденной программе. Эти авторы делают акцент на самых важных и обязательных темах. Более того, в некоторых книгах этих авторов представлены тесты из прошлогодних ВНО.

Как готовиться к ВНО

Подготовительную литературу лучше дополнять тестами, можно и вовсе готовится по ним. Такие задания помогут не только повторить материал, но и набить руку в выполнении типичных заданий, развить интуицию, ознакомиться со структурой предстоящих вопросов. Это позволит более корректно и быстро воспринимать вопрос на экзамене. Не стоит также забывать, что подготовка требует усидчивости и регулярности.

Если имеются финансовые проблемы и купить учебник нет возможности, в Интернете можно скачать большинство необходимых учебников бесплатно. Также в сети имеется множество различных тестов. Онлайн можно и подтянуть английский, и найти интересные факты по истории Украины, и даже вникнуть в биологию, было бы желание.

ВНО направлено на отображение знаний ученика, полученных за все пребывание в школе, а не выученных за последние полгода, это стоит осознавать. Так, стоит относиться к учебникам, как к средству «вспомнить» забытую информацию, а не выучить ее, ибо это для большинства попросту непосильная задача. Не стоит ждать даже от идеального учебника, что он сам вложит информацию в голову, море усилий и энергии потребуется с любой книгой, главное, чтобы информация в ней была правдивой и корректно изложенной.

Напомним, ВНО-2020: когда и как регистрироваться, список предметов, пробные тесты.

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