Документ можна буде перевірити за QR-кодом

Стали відомі деталі впровадження в Україні електронних паспортів

Як передає Politeka.net, про це у своєму Facebook написав міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

Зокрема, українцям представили відразу кілька варіантів дизайну електронного паспорта громадянина для смартфона.

Глава профільного міністерства також запропонував українцям обрати найбільш прийнятний варіант.

"З допомогою паспорта в смартфоні у нас з вами буде можливість пересуватися по країні на поїздах і літаках, ідентифікувати особистість в державних установах, отримувати посилки (і ще багато життєвих ситуацій)", – пояснив Федоров в своєму Facebook.

За словами міністра, головними даними паспорта він назвав ПІБ, фото і номер документа, а саме посвідчення особи можна буде перевірити за QR-кодом.

"Можливість отримати в мобільний додаток цифровий документ зможуть власники закордонного паспорта та ID-карти", – резюмував Федоров в своєму Facebook.

Раніше ми розповідали про те, що Україна отримала безвізовий режим з 128 країн світу. Про це йдеться у світовому рейтингу Henley & Partners.

За підсумками 2019 року Україна опинилася на 43 місці серед 200 держав світу в рейтингу паспортів.

За останній рік Україна отримала безвізовий режим з Бахрейном і Саудівською Аравією. Однак, в 2019 році офіційний Київ втратив безвіз з африканськими Джібуті і Беніном.

Загальна кількість держав, які без візи (або ж з оформленням візи по прибуттю в аеропорту) можуть відвідувати українці, становить 128.

Перше місце в рейтингу продовжує займати Японія. Її громадяни за станом на початок 2020 року можуть без віз відвідати 191 країну.

Нагадаємо, в українців масово забирають паспорти прямо на вулиці, гримить скандал.

Як повідомляла Politeka, українці назавжди позбудуться від паперових паспортів: що зміниться і коли видадуть нові документи.

Також Politeka писала, що Україна отримала новий безвиз, тепер офіційно: кому пощастить насолодитися екзотикою.