У суботу, 15 лютого, віруючі святкують Стрітення Господнє 2020 – одне з 12 головних подій у православному календарі.

Слово незвичне сучасному українцеві. Багато хто задається питанням, що означає “Стрітення”. На латині свята називається Praesentatio Domini – «представлення Господа». На Русі православні християни перевели це, як «стрітення» – «зустріч». У слова є ще одне значення – «радість».

І справді, це свято символізує зустріч Ісуса Христа з усіма людьми світу. Крім того, це момент переходу Старого заповіту Новий. У нього багата історія і багато традицій. Крім того, народ століттями помічав важливі прикмети і чого не можна робити в цей день. Про все це ми вам і розповімо далі.

Історія Стрітення Господнього

Свято присвячене зустрічі Ісуса Христа з благочестивим старцем Симеоном. Відомо, маленького Сина Божого через 40 днів після народження батьки принесли в один з храмів у Єрусалимі, щоб «поставити перед Господом» і принести жертву. Йосип і Марія пожертвували двох голубів, символів чистоти і святості. Потім до них підійшов старець, якому виповнилося вже 300 років. За велінням Бога, Симеон не можу померти до того, як своїми очима побачить Спасителя світу.

Згідно Біблії, благочестивий чоловік взяв немовля на руки і сказав: «Господи, тепер Ти відпускаєш мене з цього життя в майбутнє, як обіцяно Тобою мені, і я тепер помру спокійно, тому що на власні очі бачив Спасителя світу». Після цього Симеона називають Богоприїмцем.

Стрітення стало офіційним християнським святом у 544 році. З тих пір у храмах проходять урочисті служби.

Традиції

Перед початком служби священики надягають в особливі вбрання. Вони читають молитви, святять воду і свічки перед літургією, а потім роздають всім парафіянам. Християни вірять, що такі “громничні” свічі захищають будинок від пожеж та ударів блискавки. Для цього їх необхідно ставити перед іконами. Але запалювати їх можна тільки в дуже небезпечну погоду, під час катастрофи, перед пологами або під час важкої хвороби. А коли ясно, що хворий вже точно не видужає, йому дають стрітенську свічку, щоб його душа легше покинула тіло і знайшла спокій на тому світі.

Вважається, що освячена на Стрітення вода має такі ж властивості, що і на Водохреще. А на додачу – захищає від темних сил, відьом та весняних паводків. У давнину віруючі не йшли в храми, а по краплях збирали її з танучих бурульок. Стрітенська вода має цілющі властивості, очищає від пристріту. Тому її прийнято пити під час хвороб і промивати рани. Ще водою окроплюють пасіки, худобу, воїнів перед важким боєм і мандрівників.

Що не можна робити на Стрітення

15 лютого входить в список головних християнських свят. Тому в цей день діють загальні заборони. Так не можна сваритися. лихословити, брехати, зневажати бога, пропускати службу в храмі і так далі. Заборонено також будь фізична праця: прибирання по будинку, прання, рукоділля, догляд за худобою. З цієї ж причини не можна ходити в лазню, адже для цього потрібно топити піч, колоти і носити дрова. Але якщо завдання дуже важлива для інших людей – то потрібно її виконати.

На Стрітення настійно не рекомендують відправлятися в далеку дорогу, інакше подорож може обернутися катастрофою.

Є ще заборони, специфічні для цього свята. У день Стрітення Господнього не дозволяють класти гроші на кухонний стіл – це загрожує невдачею на весь наступний рік.

Не можна сумувати і нудьгувати. Нагадаємо, що Стрітення – це радісне свято зустрічі Ісуса Христа з усіма людьми. Тому треба вітати один одного і веселитися від душі.

Не можна також їхати на рибалку. По-перше, це фізична робота. Згадайте приказку: “Без труда не витягнеш і рибку зі ставка”. А по-друге, всі заняття, пов'язані з водною стихією, в цей день вважаються дуже небезпечними.

Не можна йти з храму без стрітенської свічки. А коли остання догорить – недогарок потрібно віднести назад до храму.

Народні прикмети

Вважається, що на Стрітення, 15 лютого, зима зустрічається з весною. У народі кажуть так: «лютий йде до березня в гості». Тому в цей день існують багато візьме на передбачення погоди.

Якщо на свято вдарили морози – зима не відступить і затримається мінімум до березня.

Якщо на вулиці тепло і сонячно – чекай ранньої весни.

Похмура погода – скоро будуть сильні заморозки.

Сніг пророкує рясні дощі навесні.

Безвітряна погода – гарний урожай зернових і роїння бджіл.

Дме вітер – на деревах буде багато фруктів.

З'явився іній – чекай багато гречки і картоплі.

Хороша прикмета на Стрітення – щедро погодувати курей та іншу домашню птицю. "Годуй на Стрітення курей вівсом - навесні і влітку будеш з яйцем", – каже прислів'я. А перед цим можна на ніч виставити на вулицю тарілку з зерном. Якщо вранці в ній видно росу – буде багатий урожай.

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