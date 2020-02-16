Известная украинская телеведущая Алла Мазур, которая борется с онкологией, поделилась новым фото в сети

Как сообщает Politeka, телеведущая программы новостей на канале 1+1 опубликовала свещее фото с картиной в сети и рассказала о своем самочувствии и желаниях в трудные времена в социальной сети Instagram.

Она показала картину с подсолнухами, которую подарили ей коллеги по работе.

«Глоток энергии и радости. Друзья - коллеги знают, чем поддержать. Внутри меня прыгает на одной ножке маленькая девочка - так мне нравится этот пейзаж. А главное - получила его из рук автора: такой же непреодолимой оптимистки - и моей коллеги из ТСН Леси Гладыш. Лесюня - СПАСИБО!», – поделилась Алла Марур в сети.

На снимке она стоит к камере спиной, протянув руки к картине, как будто поправляя ее на стене.

«Если вдруг задумаетесь, чем порадовать знакомого в дни болезни - подарите ему что-то такое солнечное. А как бы себя не чувствовал - хочется веры и радости. Чего-то красивого и вкусненького. Того, что разгоняюет тучи. И наполняет твой день – светом. P.S. А вот что делает государство, чтобы у онкобольных в Украине прибавилось надежды и оптимизма- будем говорить сегодня в ТСН.тиждень», – добавила она.

В коментарях поклонники пожелали любимой телеведущей скорейшего выздоровления:

«Алла здоровья Вам. Все будет хорошо!!!!! Искренне Вам этого желаем!!!», «Аллочка, держитесь. За вас очень много людей боженьку молят», «Самое главное – это здоровье и жизнь людей, потому что человек – величайшая ценность в мире, а к сожалению, наше государство кладет на первое место не жизнь и здоровье людей, а другие приоритеты которые обогащают их материальное положение», «Какая вы сильная женщина 😍 А еще очень хорошая, невероятно умная и талантливая ❤️🌷 Вы - пример для подражания! Я, как начинающая журналистка, мечтаю быть такой классной, как вы ❤️ Всего наилучшего вам, Алла Григорьевна», – написали в сети пользователи.

Напомним, больная раком Алла Мазур поделилась неожиданной радостью.

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