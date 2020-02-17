Психоастрология може розповісти багато про характер людини

Фахівці пояснили, які місяці за які риси характеру відповідають

Ведучий Ютуб-каналу TOPcheck розповів, як психоастрология працює на практиці. Подивіться ролик, щоб дізнатися, хто ви є насправді. (Щоб переглянути відео, доскрольте сторінку до кінця)

У січні, наприклад, люди природжені лідери і новатори. Народжені в цей місяць дуже допитливі і наполегливі.

У лютому народжуються люди, які маю деяку скритність і подвійність. Але це не заважає їм бути самими собою. Жінки володіють холодною красою, при цьому вони дуже гарячі в серце.

Ті, хто народився у березні, мають творчий розум, але при цьому поєднують його з суворою дисципліною. Тому всі у таких людей прекрасно, хоч будинок, хоч діти або робота.

У квітні народжуються ті, хто чесний, прямий і відкритий. Такі люди щедрі і готові поділитися своїм часом, грошима і знаннями.

А ось у травні народжуються люди з тонкою душею. Вони можуть відчувати людей за кілометр, адже інтуїція такої людини не підводить ніколи. Народжені в травні люблять, коли їх речі лежать на своїх місцях і не люблять, щоб їх брали без попиту.

Дивіться про ці місяці, а також інші в ролику, який підготували фахівці на ютуб-каналі.

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