Специалисты объяснили, какие месяцы за какие черты характера отвечают

Ведущий Ютуб-канала TOPcheck рассказал, как психоастрология работает на практике. Посмотрите ролик, чтобы узнать, кто есть вы на самом деле. (Чтобы посмотреть видео, доскролльте страничку до конца).

В январе, например, люди прирожденные лидеры и новаторы. Рожденные в этот месяц очень любознательны и упорны.

В феврале рождаются люди, которые имею некоторую скрытность и двойственность. Но это не мешает им быть самими собой. Женщины обладают холодной красотой, при этом они очень горячи в сердце.

Те, кто родился в марте, имеют творческий ум, но при этом сочетают его со строгой дисциплиной. Поэтому все у таких людей прекрасно, хоть дом, хоть дети или работа.

В апреле рождаются те, кто честен, прям и открыт. Такие люди щедры и готовы поделиться своим временем, деньгами и знаниями.

А вот в мае рождаются люди с тонкой душой. Они могут чувствовать людей за километр, ведь интуиция такого человека не подводит никогда. Рожденные в мае любят, когда их вещи лежат на своих местах и не любят, чтобы их брали без спроса.

Смотрите про эти месяцы, а также другие в ролике, который подготовили специалисты на ютуб-канале.

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