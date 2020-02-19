Російський актор Анатолій Пашинін, який воював на Донбасі на боці сил ООС, жорстко висловився про українців
"Українців залишилося — он підіть перерахуйте. Ну і на передку ще. Всі! Все інше — пардон! Нехай називається громадянами України, нехай називається ким завгодно — запорожцями, черкасчанами, сумчанами. Але нехай не сміють говорити, що вони українці! Їм не потрібна Україна! Їм зашибісь, закінчується Україна кров'ю, вмирають мої побратими, загинув Чорномор чи ні. Їм пофіг!" — стверджує актор-доброволець.
Засідання Радбезу ООН по Україні, скандал з «слугою народу» і витівка Богдана – головне за ніч
Зірка "Величного Століття" вразила зовнішністю у звичайному житті: "зовсім інша людина"
Викриті всі шість двійників Путіна, фото говорять самі за себе: різниця не тільки в зовнішності
Полякову потягали обличчям по підлозі, кадри «атаки» потрапили в мережу: «коліном у живіт»
Раніше повідомлялося, що російський актор, воює на Донбасі на стороні українських військ, звинуватив СБУ у прослуховуванні. Пашинін стверджує, що українські спецслужби регулярно погрожують йому та прослуховують телефон. Таке висловлювання прозвучало у Чернігові після засідання суду. Відео було викладено на YouTube.
Так, відповідаючи на питання журналістів про те, чи стежить за ним СБУ, актор уточнив: «Мій телефон прослуховується. Я спеціально говорю в трубку жахливі речі, щоб спецслужби могли використовувати ці записи проти мене, і тоді в мене будуть докази того, що мене прослуховують».
Нагадаємо, Путін підготував РФ до нових бойових дій
Раніше Politeka писала, що російський актор Анатолій Пашинін заявил, що бере участь у підготовці «секретної операції» Києва в Донбасі.
Також ми повідомляли, що хрещений батько російського актора Анатолія Пашинина негативно відреагував на рішення хрещеника воювати на боці України.