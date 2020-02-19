Російський актор Анатолій Пашинін, який воював на Донбасі на боці сил ООС, жорстко висловився про українців

За його словами, справжніх українців зараз можна перерахувати на пальцях, а все інше населення він вважає байдужою масою, яка не має права відносити себе до народу.

До такої думки він прийшов з-за того, що "українці навчилися не помічати кровопролитну війну в їх країні.

"Українців залишилося — он підіть перерахуйте. Ну і на передку ще. Всі! Все інше — пардон! Нехай називається громадянами України, нехай називається ким завгодно — запорожцями, черкасчанами, сумчанами. Але нехай не сміють говорити, що вони українці! Їм не потрібна Україна! Їм зашибісь, закінчується Україна кров'ю, вмирають мої побратими, загинув Чорномор чи ні. Їм пофіг!" — стверджує актор-доброволець.

Раніше повідомлялося, що російський актор, воює на Донбасі на стороні українських військ, звинуватив СБУ у прослуховуванні. Пашинін стверджує, що українські спецслужби регулярно погрожують йому та прослуховують телефон. Таке висловлювання прозвучало у Чернігові після засідання суду. Відео було викладено на YouTube.

Так, відповідаючи на питання журналістів про те, чи стежить за ним СБУ, актор уточнив: «Мій телефон прослуховується. Я спеціально говорю в трубку жахливі речі, щоб спецслужби могли використовувати ці записи проти мене, і тоді в мене будуть докази того, що мене прослуховують».

Нагадаємо, Путін підготував РФ до нових бойових дій

Раніше Politeka писала, що російський актор Анатолій Пашинін заявил, що бере участь у підготовці «секретної операції» Києва в Донбасі.

Також ми повідомляли, що хрещений батько російського актора Анатолія Пашинина негативно відреагував на рішення хрещеника воювати на боці України.