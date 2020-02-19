Российский актер Анатолий Пашинин, который воевал на Донбассе на стороне сил ООС, жестко высказался об украинцах
"Украинцев осталось — вон пойдите пересчитайте. Ну и на передке еще. Все! Все остальное — пардон! Пускай называется гражданами Украины, пускай называется кем угодно — запорожцами, черкасчанами, сумчанами. Но пускай не смеют говорить, что они украинцы! Им не нужна Украина! Им зашибись, истекает ли Украина кровью, умирают ли мои побратимы, погиб ли Черномор или нет. Им пофиг!" — утверждает актер-доброволец.
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Ранее сообщалось, что российский актер, воюющий на Донбассе на стороне украинских войск, обвинил СБУ в прослушке. Пашинин утверждает, что украинские спецслужбы регулярно угрожают ему и прослушивают телефон. Такое высказывание прозвучало в Чернигове после заседания суда. Видео было выложено на YouTube.
Так, отвечая на вопрос журналистов о том, следит ли за ним СБУ, актер уточнил: «Мой телефон прослушивается. Я специально говорю в трубку чудовищные вещи, чтобы спецслужбы могли использовать эти записи против меня, и тогда у меня будут доказательства того, что меня прослушивают».
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Ранее Politeka писала, что российский актер Анатолий Пашинин заявил, что участвует в подготовке «секретной операции» Киева в Донбассе.
Также мы сообщали, что крестный отец российского актера Анатолия Пашинина негативно отреагировал на решение крестника воевать на стороне Украины.