Российский актер Анатолий Пашинин, который воевал на Донбассе на стороне сил ООС, жестко высказался об украинцах

По его словам, настоящих украинцев сейчас можно пересчитать на пальцах, а все остальное население он считает безразличной массой, которая не имеет права относить себя к народу.

К такому мнению он пришел из-за того, что "украинцы научились не замечать кровопролитную войну в их стране.

"Украинцев осталось — вон пойдите пересчитайте. Ну и на передке еще. Все! Все остальное — пардон! Пускай называется гражданами Украины, пускай называется кем угодно — запорожцами, черкасчанами, сумчанами. Но пускай не смеют говорить, что они украинцы! Им не нужна Украина! Им зашибись, истекает ли Украина кровью, умирают ли мои побратимы, погиб ли Черномор или нет. Им пофиг!" — утверждает актер-доброволец.

Ранее сообщалось, что российский актер, воюющий на Донбассе на стороне украинских войск, обвинил СБУ в прослушке. Пашинин утверждает, что украинские спецслужбы регулярно угрожают ему и прослушивают телефон. Такое высказывание прозвучало в Чернигове после заседания суда. Видео было выложено на YouTube.

Так, отвечая на вопрос журналистов о том, следит ли за ним СБУ, актер уточнил: «Мой телефон прослушивается. Я специально говорю в трубку чудовищные вещи, чтобы спецслужбы могли использовать эти записи против меня, и тогда у меня будут доказательства того, что меня прослушивают».

Напомним, Путин подготовил РФ к новым боевым действиям

Ранее Politeka писала, что российский актер Анатолий Пашинин заявил, что участвует в подготовке «секретной операции» Киева в Донбассе.

Также мы сообщали, что крестный отец российского актера Анатолия Пашинина негативно отреагировал на решение крестника воевать на стороне Украины.