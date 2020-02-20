Українка Анастасія Зінченко, яку відмовилися евакуювати з Китаю разом з собакою, розповіла, як виживає в закритому через карантин місті

Про це дівчина написала на своїй сторінці в Instagram, передає Politeka.net. За її словами, спочатку посольство України в Китаї відмовився евакуювати її додому через її домашнього улюбленця на прізвисько Міша. Коли дівчина стала телефонувати у відомства і давати інтерв'ю українським ЗМІ їй дозволили вилетіти з Китаю з собакою, якщо все буде відповідати санітарним нормам.

За словами українки, в Ухані зараз все закрито. По місту ходити не можна, можна пересуватися тільки на спеціальних машинах. Знайти таку машину дуже складно, бронювати потрібно заздалегідь через поліцію.

Дівчина зазначила, що, незважаючи на такі складнощі, знайшла ветеринарну клініку, яка допомогла оформити документи. Також вона знайшла машину, клітку для перевезення тварини і прийшла з усіма потрібними документами в посольство.

«Моє повідомлення і питання про собаку вони ігнорували. Після чого працівник і представник від посольства України мені подзвонив і сказав що я з собакою евакуюватися не можу. Запевняв, що китайська сторона відмовила», - розповідає Зінченко.

Вона стала з'ясовувати ситуацію. Виявилося, що посольство не передавало її документи в МЗС і навіть не займалося питанням. Замість цього, вони перекладали відповідальність за відмову на китайську сторону.

«Як виявилося, вони просто знущалися весь цей час наді мною, та отримавши документи, їх нікуди не надали. Сьогодні я намагалася піти в магазин за продуктами, спочатку мене не випускали з дому, так як вийшли нові правила і з житлового комплексу люди не можуть виходити і заходити навіть за перепустками», - поскаржилася українка.

Щоб потрапити в магазин їй довелося звертатися в поліцію. Правоохоронці дозвіл на відвідування магазину дали, але в сам магазин дівчину не пустили, оскільки туди пускають лише за перепустками. Посольство відмовилося інформувати дівчину з питання пропусків і спеціальних документів. За словами Анастасії, їй все ж вдалося купити продукти в маленькому магазині біля будинку. Тепер дівчина чекає, як вирішитися її ситуація далі.

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