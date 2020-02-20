Украинка Анастасия Зинченко, которую отказались эвакуировать из Китая вместе с собакой, рассказала, как выживает в закрытом из-за карантина городе

Об этом девушка написала на своей странице в Инстаграм, передает Politeka.net. По ее словам, сначала посольство Украины в Китае отказалось эвакуировать ее домой из-за ее домашнего питомца по кличке Миша. Когда девушка стала звонить в ведомства и давать интервью украинским СМИ ей разрешили улететь из Китая с собакой, если все будет соответствовать санитарным нормам.

По словам украинки, в Ухани сейчас все закрыто. По городу ходить нельзя, можно передвигаться только на специальных машинах. Найти такую машину очень сложно, бронировать нужно заранее через полицию.

Девушка отметила, что, несмотря на такие сложности, нашла ветеринарную клинику, которая помогла оформить ей документы. Также она нашла машину, клетку для перевозки животного и пришла со всеми нужными документами в посольство.

«Мое сообщение и вопросы про собаку они игнорировали. После чего сотрудник и представитель от посольства Украины мне позвонил и сказал что я с собакой эвакуироваться не могу. Уверял, что китайская сторона отказала», - рассказывает Зинченко.

Она стала выяснять ситуацию. Оказалось, что посольство не передавало ее документы в МИД и даже не занималось ее вопросом. Вместо этого, они перекладывали ответственность за отказ на китайскую сторону.

«Как оказалось, они просто издевались все это время надо мной, и получив документы, их никуда не предоставили. Сегодня я пыталась пойти в магазин за продуктами, сначала меня не выпускали из дома, так как вышли новые правила и из жилого комплекса люди не могут выходить и заходить даже по пропускам», - пожаловалась украинка.

Чтобы попасть в магазин ей пришлось обращаться в полицию. Правоохранители разрешение на посещение магазина дали, но в сам магазин девушку не пустили, поскольку туда впускают только по пропускам. Посольство отказалось информировать девушку по вопросу пропусков и специальных документов. По словам Анастасии, ей все же удалось купить продукты в маленьком магазине возле дома. Теперь девушка ждет, как разрешиться ее ситуация далее.

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