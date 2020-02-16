Китайська влада вводить кримінальне переслідування за поширення коронавіруса

Таке рішення було прийняте 15 лютого. Суд постановив, що хворих коронавірусом китайців можуть стратити, якщо вони будуть спеціально приховувати симптоми хвороби. Крім цього, кримінальна відповідальність світить людям, які будуть спотворювати інформацію про стан хворого. Наприклад, близьким хворих людей, якщо вони приховають факт хвороби.

Як стало відомо, влада заборонила хворим коронавірусом, а також простудившимся людям з температурою або кашлем пересуватися по країні в громадському транспорті. За поширення інфекції громадянам Китаю також загрожує кримінальна відповідальність. Відзначається, що людей, які будуть поширювати коронавірус COVID-19 по країні, звинуватять у створенні загрози суспільній безпеці. Їх можуть посадити у в'язницю на 10 років або стратити.

Додамо, що тих громадян, які на святах опинилися в зоні епідемії, по поверненню додому чекає карантин. Якщо вони відмовляться від спостереження лікарів, їх теж покарають.

На даний момент китайці воліють сидіти вдома, перечікуючи вірус. За словами заступника міністра транспорту Китаю Лю Сяомін, число внутрішніх переміщень в Китаї становить лише п'яту частину від звичайного об'єму. Згідно з останніми даними, в Китаї коронавірусом захворіло понад 66 тис. осіб, близько 1500 померли.

Раніше ми писали, що українцям треба бути готовим до неконтрольованого поширення китайської коронавіруса, тому що у нас є лише чотири лабораторії для запобігання поширенню інфекцій.

До речі, Укрпошта з 12 лютого не приймає посилки для відправки в Китай. Посилки з Китаю, за повідомленням компанії, можуть затримуватися. Відзначимо, що на даний момент немає заборони на перевезення посилок з Китаю так як немає доказів, що коронавірус передається через товари.

Нагадаємо, що у мережі з'явилися фото, як тварини захищаються від коронавіруса.

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