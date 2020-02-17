Китайські вчені заявили, що з'ясували точне місце походження коронавірусу 2019-nCoV

Про це пише видання loves London Business.

"Справжню причину того, чому поширився коронавірус, виявили китайські вчені, які заявили, що спалах почався в науковій лабораторії міста Ухань", - йдеться в повідомленні.

Біологи Ботао Сяо і Лей Сяо опублікували доповідь під назвою "Можливі джерела спалаху коронавіруса 2019-nCoV". У звіті сказано, що "коронавірус, ймовірно, походить з лабораторії в Ухані".

Вчені вказали на дві лабораторії, які проводили дослідження коронавіруса серед кажанів в Ухані, одна з яких розташована усього за 280 метрів від ринку морепродуктів.

"Ми коротко вивчили історію діяльності лабораторій і прийшли до висновку, що коронавірус, ймовірно, став наслідком експериментів в лабораторії", - прийшли до висновку дослідники.

Відзначимо, що 17 лютого у Китаї кількість померлих від коронавіруса COVID-19 досягло 1 770 осіб. Такі дані однародовал Державний комітет з питань гігієни і охорони здоров'я КНР за даними на північ.

Число підтверджених випадків зараження коронавірусом досягло 70 548 осіб. З них зараз хворіють 57 934 людини, у важкому стані - 10 644 чоловік.

За останню добу в Китаї померло 105 осіб і виявлено 1,5 тисячі нових випадків зараження коронаврусом.

Нагадаємо, китайські власті вводять кримінальне переслідування за поширення коронавіруса.

Таке рішення було прийняте 15 лютого. Суд постановив, що хворих коронавірусом китайців можуть стратити, якщо вони мають намір будуть приховувати симптоми хвороби. Крім цього, кримінальна відповідальність світить людям, які будуть спотворювати інформацію про стан хворого. Наприклад, близьким хворих людей, якщо вони приховають факт хвороби.

Нагадаємо, що у мережі з'явилися фото, як тварини захищаються від коронавіруса.

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