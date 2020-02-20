Синоптик розповіла, яких сюрпризів очікувати від погоди в п'ятницю, 21 лютого

Про це популярний синоптик Наталка Діденко написала на своїй сторінці в Фейсбук, передає Politeka.net.

За словами Діденко, 21 лютого в Україні не буде якихось надзвичайних погодних умов, але неприємні моменти будуть.

В західних і східних областях, крім Харківської області, в п'ятницю очікуються опади. В інших регіонах буде сухо. Діденко попереджає, що місцями буде туман, паморозь і мряка. Це може вплинути на видимість.

Згідно з прогнозом, температура повітря вночі може опуститися до 3 градусів морозу. Вдень очікується плюсова температура +4 + 8 градусів. У східних областях буде трохи прохолодніше + 1 + 4 градуси.

В українській столиці 21 лютого буде хмарно, можливий невеликий дощ – мряка.

Наталка Діденко попередила, що вже 23-го лютого на українців чекають нові випробування. В Україну прийдуть атмосферні фронти, які принесуть ускладнення погоди - опади та сильний вітер.

Раніше ми писали, як зберегти здоров'я при перепадах погоди. За словами лікаря Вікторії Савицької, перепади температури й атмосферного тиску можуть викликати головні болі і знижувати працездатність людей. Фахівці відзначають, що на зміни погоди, так чи інакше, реагує близько половини населення планети. Деякі люди переживають зміну погоди легко, інші ж мучаться від головних болів і мігрені.

Звести до мінімуму негативний вплив температурних перепадів можна за допомогою корекції раціону. Потрібно відмовитися від «важкої» їжі, особливо гострої, копченої і жирної. Крім цього, фахівець радить не переїдати, так як переповнений шлунок може провокувати скачки тиску.

Нагадаємо, що метеорологи розповіли про нову погодну аномалію в Києві: "такого ніколи не було".

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