В Африці помітили предвсетников апокалипсиса, про яких йшлося в Біблії

Чума сарани пробилася через Африку вздовж узбережжя Червоного моря, до Єгипту і Саудівської Аравії. Мільярди коників, що пожирають посіви, прибутку після сильних дощів у жовтні 2018 року і спустошення викликали в африканських країнах.

Експерти прогнозують, що спалах зросте в 400 разів до червня 2020 року. Вчора сарану помітили поблизу Східної Екваторії на кордоні Південного Судану з Кенією та Ефіопією. Це дозволяє припустити, що вони прямують на північ у Єгипет.

У Біблії сказано: "І сказав Господь Мойсеєві: "Простягни свою руку над Єгиптом, щоб сарана роїлася над землею і пожирала все, що росте на полях, все, що залишилося від граду". "І простяг Мойсей свою палицю над Єгиптом, і Господь зробив східний вітер по всій землі в той день і всю цю ніч. "Вранці вітер приніс сарану; 14 вони вторглися у весь Єгипет і оселилися у всіх районах країни у великій кількості. Ніколи раніше не було такої чуми сарани, і ніколи її більше не буде".

За біблійним прогнозом, сарана буде покривати всю землю, поки та не стане чорною. Мільярди коників пожиратимуть все, що росте на полях і плоди на деревах. Нічого зеленого не залишилося на дереві або рослині по всьому Єгипту.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що вчений Матьє Жан-Марк Джозеф Родріг сам знайшов точну дату кінця світу і зробив про це сенсаційну заяву. Вчений повідомив, що дата кінця світу вказана в Біблії, а точніше – в одному з уривків Книги Одкровення.

Ключова фраза, на думку Матьє Жан-Марка Джозефа, звучить так: «Дано йому владу діяти 42 місяці… Тут мудрість. Хто має розум, нехай порахує число звіра, бо це число людське; число його 666».

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