Автобусы с эвакуированными из Китая украинцами прибыли в санаторий в Новых Санжарах на Полтавщине

На месте сейчас наблюдается давка, силовики пытаются оттеснить радикально настроенных местных жителей, транспорт с прибывшими на место поврежден и сообщается о первых пострадавших. Об этом сообщают отечественные СМИ.

По информации местных изданий, люди выглядели счастливо и махали руками, но протестующие начали забрасывать их камнями, одному разбили голову.

Сообщается также, местные жители кричат и открыто угрожают расправой вновь прибывшим согражданам, мол, завтра они придут сюда и сожгут тут все вместе с эвакуированными.

Полиция разгоняет протестующих, сообщается, что одного из них избили до потери сознание. На кадрах также видно, что на территории что-то горит, всюду слышны крики, прибывшие украинцы в автобусах очень напуганы.

⚡️Автобуси з евакуйованими з Уханя українцями заїхали на територію медичного центру в Нових Санжарах



Сутички з правоохоронцями, вогнища, крики... (також є свідчення, що в автобус кидали каміння) pic.twitter.com/ESxbKUXNm1 — Цензор.НЕТ ✍️ (@censor_net) February 20, 2020

Правоохранители ранее штурмом разблокировали подъезд к объекту размещения эвакуированных и полностью освободили дорогу для автобусов. Отдельных лиц полиция "изымала" из толпы и иногда просто вытесняла на обочину.

На въезде в санаторий новосанжарци подожгли свою баррикаду. Но силовики снесли ее и оттеснили последних протестующих, пишет "Полтавщина":

"Предварительно, один из них получил травмы. Также предварительно известно об одном поврежден автобус - у него разбили стекло".

«Вести» также сообщают, что большинство протестующих пьяны и настроены агрессивно.

Кроме того известно, что толпа не намерена останавливаться, есть раненные среди правоохранителей:

«10 правоохранителей ранены. Один ранен тяжело. Ему разбили голову. Местные вооружаются кирпичами».

Напомним, что 20 февраля, самолет SkyUp с 45 украинцами и 27 иностранцами прибыл из Уханя в аэропорт "Харьков". Оттуда эвакуированных и привезли в медицинский центр Нацгвардии «Новые Санжары» в Полтавской области.

Тем временем появилась информация, что часть сотрудников санатория "Новые Санжары" написали заявление на увольнение. Также сообщается, что часть персонала перевезли, а некоторые осталась на месте.

Видимо, придется набирать недостающий персонал из добровольцев.

Отметим, военный журналист Александр Махов, который стал единственным представителем от украинских СМИ на борту самолета, резко охарактеризовал происходящее на Полтавщине и поделился кадрами с борта.

"Здесь весь экипаж спасательной миссии в шоке из-за протестов. Бортпроводник, пилоты и медики - все добровольцы, полетели забирать своих. Потому что Украина своих не бросает. Позорище. Все в норме, к слову", - написал в соцсети Фейсбук журналист.

Напомним, бой в Новых Санжарах, из санатория бегут врачи: новые кадры и подробности безумства.

Как сообщала Politeka, противники эвакуации украинцев из Китая стали посмешищем: в сети появились фотожабы.

Также Politeka писала, что украинцы забили тревогу из-за эвакуированных из Китая.