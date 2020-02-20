Травля эвакуированных из Китая из-за коронавируса украинцев продолжается

Из находящихся на карантине регионов в Китае активно эвакуируют иностранцев, Украина на ряду со многими странами также продолжает эвакуацию своих граждан. В этой связи, как известно, в стране оказалось множество недовольных тем, что их сограждан возвращают на родину и разместят на карантине в одном из украинских городов или поселков. Пока, к слову не совсем ясно, где именно будут размещены эвакуированные из Китая несколько десятков человек – ранее планировалось их размещение в Новых Санжарах Полтавской области, теперь же появились слухи о том, что колонна с эвакуированными отправится в Кривой Рог. Но спустя несколько минут после появившейся новой информации, премьер Гончарук сообщил, что все-таки летит в Полтавскую область и что Оперативный штаб правительства будет работать на Полтавщине.

Так мать одной из ранее эвакуированных из Ухани девушек рассказала, что ее дочери угрожают из-за того, что она в числе многих украинцев возвращается из Китая на родину. Об этом сообщает BBC News Україна :

«Ей писали, чтобы вы сдохли, чтобы не ехали сюда», - цитирует издание женщину. Известно, что пока самолет делал дозаправку в Киеве, дочь позвонила матери и рассказала о ситуации:

«…Во время перелета все было спокойно - отдыхали, покормили… Они немного переживали, потому что до конца не знали, куда их везут и где они приземлятся», - сказала женщина журналистам и добавила, что реакция соотечественников на возвратившихся из Китая украинцев и ситуацию с карантином в целом просто поражает:

«Люди просто нелюди, ну как так можно? Они так говорят, потому что это не касается их детей. Перед посадкой на борт их сто раз проверили. Если бы были какие-то симптомы, их бы не пустили на борт. Я боюсь, что их могут не пустить, переживаю. …У меня не то что злость, это большая обида на людей. Ну как так? Говорил кто-то там, чтобы в Чернобыль их увезли. Разве это люди?», - поделилась женщина в комментарии СМИ.

Другая же украинка из Китая рассказала свою историю о том, что настолько боится травли на родине, что отказалась возвращаться вовсе.

Кристина Раду живет в городе Ичан, который около месяца закрыт на карантин, пишет "Йод" :

«Я знала: даже если я поеду к себе домой в Одессу - я буду единственной, кто приехал из Китая. Тут больше нет ребят из Одессы. И дома будет тоже самое - просто травля: "Ты - больная, потому что оттуда приехала". Люди не умеют мыслить. Просто не соображают», — сказала девушка журналистам.

Девушка работает учителем английского языка, ей, как и всем жителям города, нельзя выходить из квартиры:

«Я чувствую себя здесь в большой безопасности, потому что тут обрабатывают воздух специальным средством, тут о нас заботятся. Я не уверена, что, если до Украины дойдет этот вирус — буду в такой же безопасности, как в Китае», — отметила украинка и добавила, что реакция сограждан на происходящее и эвакуацию, мягко говоря, удивляет:

«Во-первых, люди не понимают, что это такие же граждане, как они. Во-вторых, не осознают, что те ребята, которые прилетели — ничем не больны. И в-третьих, насколько нужно быть пустоголовыми, извините, что так говорю, чтобы так реагировать на подобную ситуацию».

Напомним, что 20 февраля, самолет SkyUp с 45 украинцами и 27 иностранцами прибыл из Уханя в аэропорт "Харьков".

Оттуда эвакуированных перевозят в медицинский центр Нацгвардии «Новые Санжары» в Полтавской области.

В сети опубликовали кадры, как колонна автобусов под конвоем полиции выезжает с территории харьковского аэропорта.

Тем временем появилась информация, что часть сотрудников санатория "Новые Санжары", куда везут эвакуированных, написали заявление на увольнение. Также сообщается, что часть персонала перевезли, а некоторые осталась на месте.

Видимо, придется набирать недостающий персонал из добровольцев.

Отметим, военный журналист Александр Махов, который стал единственным представителем от украинских СМИ на борту самолета, резко охарактеризовал происходящее на Полтавщине и поделился кадрами с борта.

"Здесь весь экипаж спасательной миссии в шоке из-за протестов. Бортпроводник, пилоты и медики - все добровольцы, полетели забирать своих. Потому что Украина своих не бросает. Позорище. Все в норме, к слову", - написал в соцсети Фейсбук журналист.

Напомним, бой в Новых Санжарах, из санатория бегут врачи: новые кадры и подробности безумства.

Как сообщала Politeka, противники эвакуации украинцев из Китая стали посмешищем: в сети появились фотожабы.

Также Politeka писала, что украинцы забили тревогу из-за эвакуированных из Китая.