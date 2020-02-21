На Закарпатье разгорелся громкий скандал

Об этом сообщил бывший командир роты батальона Айдар, экс-нардеп Игорь Лапин на своей странице в Facebook.

Так, на одном из сельсоветов Мукачевской ОТГ появился флаг Венгрии.

"Ау, СБУ, Баканов. Вот, где черти, вот такое было в Крыму, только в других цветах, до 2014 года. Ану бегом, блд, на работу. Сельсовет в Дерцене, нынешняя Мукачевская ОТГ (был Мукачевский район), Закарпатская область. По Береговскому району такое почти везде", – сообщил Лапин.

Отметим, пользователи сети также выступили против размещения иностранных флагов на административных зданиях в Украине.

Ранее сообщалось, что каждый день вскрываются все новые ловушки для Украины. И последнняя из них – нож со стороны соседней Венгрии.

Так, спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин сообщил, что в Госдуму обратился парламент Венгрии с просьбой «объединить усилия для того, чтобы отстоять права меньшинств, в первую очередь на изучение языка». В свою очередь Госдума призвала Европарламент, ОБСЕ и ПАСЕ изучить ситуацию с правами нацменьшинств в Украине.

Мотивы такого поступка венгров стали понятны уже на следующий день. Как оказалось, Венгрия и «Газпром» обсудили новое газовое соглашение.

Таким образом, венгры и «ДНР» синхронно надавили на Украину, усвоив главный тезис Путина: «Там, где русский язык, там наша земля». Европе, поглотить которую мечтает Россия, стоит крепко задуматься над тем, почему венгры обратились не в Европарламент, а именно в Госдуму.

Заявляя о притеснении венгерского языка в Украине, Венгрия умалчивает о том, сколько у них в стране украинских школ, библиотек, детсадов, газет. Например, в России у малых народов нет ни языка, ни «родных» школ, ничего, зато есть «великий и могучий русский язык».

Напомним, Венгрия сделала громкое заявление по Украине: «справедливая автономия», детали.

Как сообщала Politeka, скандал разгорелся из-за украинцев в Венгрии, местные в ярости: «Не вам тут решать…»

Также Politeka писала про новый конфликт гремит в Украине: Чехия требует у Зеленского автономии Закарпатья.