На Донбасі захисники України "дали прикурити" російським найманцям, які намагалися пробратися на наші позиції

Як повідомляє Politeka, про це розповів журналіст Юрій Бутусов у Facebook.

"22 лютого вночі, штурмова група 4-ї мотострілецької бригади ЗС РФ зробила спробу атакувати опорний пункт 1-го батальйону 93-ї механізованої бригади поблизу висоти 195 біля села Кримське на Бахмутської трасі. У цьому районі позиції сторін розділяє дорога і дистанція приблизно в 300 метрів. Користуючись повною темрявою, противник зробив спробу перетнути Бахмутську трасу і приховано зайти на опорник. Проте чергова зміна була напоготові, найманців виявили в тепловізор (спасибі "Повернись живим"), після чого ефективно придушили вогнем стрілецької зброї. Противник біг, на дорозі в 70 метрах від наших позицій кинули одного свого пораненого", - зазначив він.

Пізніше, стверджує Бутусов, пораненого підібрали бійці ЗСУ. У нього було два поранення.

"…одна куля в щелепу, друга-в живіт. У найманця виявили документи: Лазарєв Андрій Олександрович, 27.05.2000 року народження, 1-й батальйон 4-ї бригади. Підрозділи цієї ж бригади атакували позиції на сусідній ділянці 72-ї бригади 18 лютого. У Лазарєва був при собі автомат АК-74, гранати, розвантаження російського виробництва. Оскільки йому не надали допомогу його товариші, він помер від втрати крові відразу після потрапляння в полон", - підкреслив він.

З нашого боку, за словами журналіста, втрат не було.

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