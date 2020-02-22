На Донбассе защитники Украины "дали прикурить" российским наемникам, которые пытались пробраться на наши позиции

Как сообщает Politeka, об этом рассказал журналист Юрий Бутусов в Facebook.

"22 февраля, ночью, штурмовая группа 4-й мотострелковой бригады ВС РФ предприняла попытку атаковать опорный пункт 1-го батальона 93-й механизированной бригады близ высоты 195 у села Крымское на Бахмутской трассе. В этом районе позиции сторон разделяет дорога и дистанция примерно в 300 метров. Пользуясь полной темнотой, противник предпринял попытку пересечь Бахмутскую трассу и скрытно зайти на опорник. Однако дежурная смена была начеку, наемников обнаружили в тепловизор (спасибо "Повернись живым"), после чего эффективно подавили огнем стрелкового оружия. Противник бежал, на дороге в 70 метрах от наших позиций бросили одного своего раненого", - отметил он.

Позже, утверждает Бутусов, раненого подобрали бойцы ВСУ. У него было два ранения.

"…одна пуля в челюсть, вторая в живот. У наемника обнаружили документы: Лазарев Андрей Александрович, 27.05.2000 года рождения, 1-й батальон 4-й бригады. Подразделения этой же бригады атаковали позиции на соседнем участке 72-й бригады 18 февраля. У Лазарева был при себе автомат АК-74, гранаты, разгрузка российского производства. Поскольку ему не оказали помощь его товарищи, он умер от потери крови сразу после попадания в плен", - подчеркнул он.

С нашей стороны, по словам журналиста, потерь не было.

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