В китайском городе Ухань по данным на 24 февраля зафиксировали 195 повторных случаев заражения коронавирусом

Об этом сообщает Национальная комиссия по здравоохранению КНР.

Отмечается, что число заболевших в Китае к 24 февраля составило 77,1 тысячи человек, количество смертей достигло 2 592.

По подсчетам South China Morning Post, в мире (за исключением материковой части Китая) зафиксировали 2,2 тысячи случаев заболевания, за сутки количество заразившихся выросло на 416 человек.

Больше всего заболевших в Японии — 838 человек, из них 630 — пассажиры и члены экипажа лайнера «Даймонд Принсесс».

Третье место по количеству инфицированных заняла Южная Корея. Число зараженных там выросло до 833 человек в понедельник, 24 февраля.

Большинство случаев зафиксированы в районе четвертого по величине южнокорейского города Тэгу с населением около 2,5 млн человек. Главным источником распространения вируса считается действующая в этом городе и его окрестностях христианская секта "Синчонджи". Предполагается, что первой зараженной была 61-летняя верующая, продолжавшая участвовать в духовных собраниях, несмотря на проявленные симптомы заболевания.

Отметим, что вирус вплотную подбирается и к границам Украины.

Так, пациента с подозрением на коронавирус COVID-2019 госпитализировали в Университетскую больницу в Кракове (Польша).

Его проверят на заражение смертельным вирусом. Результаты теста будут известны в понедельник или вторник, передает RMF24.

Сообщается, что в больнице комментировать ситуацию отказались. Также там заявили, что разглашать информацию о пациенте не будут. На данный момент известно только то, что он ранее находился в Азии, но не в Китае.

Это третий подобный случай в Университетской больнице в Кракове. Ранее в Малопольском воеводстве у пациента также подозревали наличие коронавируса, однако анализы не подтвердили заболевание.

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