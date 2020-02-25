В Україну наприкінці лютого прийде помітне потепление, але з підступною пасткою

Прогноз погоди це на своїй сторінці у Facebook повідомила синоптик Наталка Діденко.

Згідно з прогнозом, вже в середу, 26 лютого, протягом дня в більшості областей України очікується + 7 + 12 градусів, а на півдні та заході місцями до +14 градусів.

Трохи свіжіше буде на Харківщині, Сумщині і, що характерно, на Закарпатті + 4 + 7 градусів.

Вітер зі штормовими поривами до 15-20 м/с очікується в східних областях, на півдні, в Дніпропетровській, Черкаській областях та Полтавщині. На решті території - помірний південно-західний вітер.

Дощі пройдуть у західній частині, в Карпатах з мокрим снігом. В північній частині України також місцями можливі невеликі опади.

Проте в переважній більшості території України буде суха погода.

У Києві 26-го лютого буде хмарно, без істотних опадів, хіба що в окремих районах невеликий дощ. Вітер південно-західний, помірний. Температура повітря вночі +2 + 5 градусів, завтра вдень потеплішає до + 8 + 10 градусів.

Зазначимо, фахівці розповідають, що з-за аномалій в Україні будуть безсніжні зими. При цьому поточної навесні на Волині вперше за 120 років не буде повеней в болотному регіоні.

Безсніжні зими, як нинішня, стануть звичайними для країни протягом наступних десятків років, і це серйозно позначиться на аграріях.

Більш того, як стверджують синоптики, аномалії можуть спровокувати зниження популяції певних комах. Це призведе до порушення харчового ланцюжка для птахів і деяких видів тварин.

Але кліматолог Тетяна Адаменко заспокоює і запевняє, що поки про катастрофу не йдеться. Все залежить від погоди навесні 2020.

"Погода буде нестійкою, нас очікують переміщення циклону декількох атмосферних фронтів. Це дуже добре, тому що всі ці утворення з пара несуть опади, а нам опади важливі в будь-якому вигляді: сніг, дощ, роса, туман", – вона озвучила свій прогноз.

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