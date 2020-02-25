Такого не было 120 лет

Из-за аномалий в Украине будут бесснежные зимы, а весна будет проходить без наводнений на Волыни

Об этом пишет ТСН.

Как рассказывают эксперты, текущей весной на Волыни впервые за 120 лет не будет наводнений в болотном регионе.

Все из-за аномалий и глобального потепления, которые не обошли стороной Украину. Бесснежные зимы, как нынешняя , станут обычными для страны в течение следующих десятков лет, и это серьезно отразится на аграриях.

"Во-первых, отсутствие снега скажется на уровне влаги в почве – растения будут хуже развиваться, соответственно, мы рискуем потерять часть урожая. Во-вторых, мягкие условия этой зимы создали благоприятные факторы для перезимовки болезней и вредителей, которые поражают ослабленные посевы", – заявил эксперт Владимир Конограй, рассказывая о том, как бесснежная зима отразится на урожае.

Более того, как утверждают синоптики, аномалии могут спровоцировать снижение популяции определенных насекомых. Это приведет к нарушению пищевой цепочки для птиц и некоторых видов животных.

Но климатолог Татьяна Адаменко успокаивает и уверяет, что пока о катастрофе речь не идет. Все зависит от погоды весной 2020.

"Погода будет неустойчивой, нас ожидают перемещения циклона нескольких атмосферных фронтов. Это очень хорошо, потому что все эти образования с пара несут осадки, а нам осадки важные в любом виде: снег, дождь, роса, туман", – озвучила она свой прогноз.

Ранее мы сообщали, что циклон «Юлия» принесет в Украину штормовой ветер с осадками. Об этом рассказала синоптик Наталья Диденко у себя в социальных сетях.

«25 февраля в течение дня осадки будут смещаться вместе с циклоном в восточном направлении, поэтому, например, во второй части дня понедельника основной влажный удар примут на себя восточные области, а также Днепр с районами, Сумская, Запорожье», - сообщила Диденко.

Синоптик предупредила, что штормовой ветер будет бушевать в подавляющем большинстве регионов Украины, поэтому она призывает украинцев быть осторожными.

В Киев циклон принесет дождь, переходящий в мокрый снег.

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