Погода в Украине на начало недели резко испортится из-за циклона, который надвигается на нас со стороны Европы

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на прогноз синоптика Натальи Диденко.

"24-го февраля в Украину переместится активный циклон, который зародится над Германией, Польшей пройдет и в понедельник выскочит в нас. Он принесет сильные осадки и, особенно обратите внимание, штормовой ветер сильнейший! Этот северо-западный гость будет не просто ветерком, свежим ветром и всевозможным другим поэтическим метеоявлением, а именно штормовым ветром. По крайней мере, строители и парковщики автомобилей - очень и очень внимательно отнеситесь к этому прогнозу", - отметила она.

Диденко уточнила, что в Киеве на начало недели ожидается усложнение погоды, а именно – осадки и штормовой ветер.

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По предварительным прогнозам, весна, как и зима, будет аномально теплой. Об этом рассказал заведующая отделом прикладной метеорологии и климатологии Украинского гидрометеоинститута Вера Балабух.

"И февраль, и весна по первым прогнозам, который сейчас сделали специалисты мировых центров климатических и метеорологических, говорят о том, что она местами может быть теплой, а порой даже аномально теплыми", – отметила синоптик.

При этом Балабух заявила, что количество осадков на текущий момент неизменно, но выпадают они не так равномерно, как раньше.

"Этот январь стал самым теплым и засушливым за всю историю метеонаблюдений. Такие тенденции негативно влияют на сельское хозяйство", – пояснила она.

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