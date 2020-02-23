Погода в Украине 23 февраля резко испортится, практически всю территорию страны зальют дожди с мокрым снегом

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на прогноз Украинского гидрометцентра.

Так, дожди пройдут практически повсюду, кроме юга Украины и Крыма. Там ожидается облачность, которая будет сопровождаться дневными 6-9 градусами. В Одесской области воздух прогреется до +11 тепла. Ночью же резко похолодает – вплоть до -1 мороза.

На остальной части территории будут дожди с мокрым снегом. На востоке ожидается потепление до +5 тепла. Ночью похолодает до -1 ниже нуля.

Украинцам на севере страны также стоит ожидать дождей со снегом. Днем термометр будет показывать 5-9 тепла. Ночью похолодает до 1-4 градусов тепла.

На остальной части территории воздух прогреется до 5-9 тепла. Ночью похолодает до +4-1 градусов.

Ранее мы писали, как сохранить здоровье при перепадах погоды. По словам врача Виктории Савицкой, перепады температуры и атмосферного давления могут вызывать головные боли и снижать работоспособность людей. Специалисты отмечают, что на перемены погоды, так или иначе, реагирует около половины населения планеты. Некоторые люди переживают смену погоды легко, другие же мучаются от головных болей и мигрени.

Свести к минимуму негативное влияние температурных перепадов можно при помощи коррекции рациона. Нужно отказаться от «тяжелой» пищи, особенно острой, копченой и жирной. Кроме этого, специалист советует не переедать, так как переполненный желудок может провоцировать скачки давления.

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