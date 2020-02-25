В Украину в конце февраля придет заметное потепление, но с коварным подвохом

Прогноз погоды на своей странице в Facebook сообщила синоптик Наталья Диденко.

Согласно прогнозу, уже в среду, 26 февраля, в течение дня в большинстве областей Украины ожидается + 7 + 12 градусов, а на юге и западе местами до +14 градусов.

Немного свежее будет на Харьковщине, Сумщине и, что нехарактерно, на Закарпатье, + 4 + 7 градусов.

Ветер со штормовыми порывами до 15-20 м/с ожидается в восточных областях, на юге, в Днепропетровской, Черкасской областях и Полтавщине. На остальной территории - умеренный юго-западный ветер.

Дожди пройдут в западной части, в Карпатах с мокрым снегом. В северной части Украины также местами вероятны небольшие осадки.

Однако в подавляющем большинстве территории Украины будет сухая погода.

В Киеве 26-го февраля будет облачно, без существенных осадков, разве что в отдельных районах небольшой дождь. Ветер юго-западный, умеренный. Температура воздуха ночью +2 + 5 градусов, завтра днем ​​потеплеет до + 8 + 10 градусов.

Отметим, специалисты рассказывают, что из-за аномалий в Украине будут бесснежные зимы. При этом текущей весной на Волыни впервые за 120 лет не будет наводнений в болотном регионе.

Бесснежные зимы, как нынешняя, станут обычными для страны в течение следующих десятков лет, и это серьезно отразится на аграриях.

Более того, как утверждают синоптики, аномалии могут спровоцировать снижение популяции определенных насекомых. Это приведет к нарушению пищевой цепочки для птиц и некоторых видов животных.

Но климатолог Татьяна Адаменко успокаивает и уверяет, что пока о катастрофе речь не идет. Все зависит от погоды весной 2020.

"Погода будет неустойчивой, нас ожидают перемещения циклона нескольких атмосферных фронтов. Это очень хорошо, потому что все эти образования с пара несут осадки, а нам осадки важные в любом виде: снег, дождь, роса, туман", – озвучила она свой прогноз.

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