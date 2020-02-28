На Україну насуваються сніг та потужні пориви вітру

Як передає Politeka.net, про це інформує прес-служба Укргидроментцентра.

Зокрема, синоптики попередили українців, що країну накриє справжня буря зі швидкістю вітру до 24 м/с.

Погіршення погодних умов, за прогнозами синоптиків, очікується у західних і східних регіонах України.

На Заході експерти прогнозують сильні опади: дощ та мокрий сніг. За цей температура повітря становитиме до +6 градусів.

У східних областях буде до +7градусов , прогнозуються сильні опади у вигляді мокрого снігу. У центрі і на півдні країни при цьому буде сухо і сонячно. У центральних регіонах температура повітря складе +6°, а в південних – до +9°.

Разом з цим, в цих областях синоптики попереджають про сильні пориви вітру.

"28 лютого у південних, центральних та східних областях пориви вітру 15-20 м/с, у Херсонській і Запорізькій областях вночі до 24 м/с (І рівень небезпеки, жовтий)", – сказано в повідомленні прес-служби ДСНС.

Більш того, синоптики попереджають про небезпечну ситуацію в Карпатах, де можливе сходження лавин.

"За даними Укргідрометцентру, у зв'язку з інтенсивним приростом снігового покриву, 28 лютого у високогір'ї Закарпатської та в горах Івано-Франківської областей зберігається значна сніголавинна небезпека (3 рівень)", - підкреслили в прес-службі ДСНС.

Раніше народний синоптик Назарій Данилюк заявляв, що на початку весни українці ще зіткнутися з кліматичної зими. У березні очікуються морози і сніг, якого практично не було протягом зими.

При цьому літо 2020 року, згідно з його прогнозом, запам'ятається українцям погодними гойдалками, рясними зливами і посухою. Очікується, що настане воно раніше календарного.

Данилюк зазначив, що погода влітку 2020 року в Україні запам'ятається погодними гойдалками. Травень буде спекотним та посушливим, а в червні почнуться рясні зливи, вітряна погода і сльота. За словами синоптика, на початок літа краще не планувати відпустку в Україні, тому що погода буде несприятливою для відпочинку. В кінці червня - початку липня буде сильно штормити.

Нагадаємо, що погода різко зміниться, лютий наостанок здивує українців: з'явився точний прогноз.

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