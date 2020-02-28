На Украину надвигаются снег и мощные порывы ветра

Как передает Politeka.net, об этом информирует пресс-служба Укргидроментцентра.

В частности, синоптики предупредили украинцев, что страну накроет настоящая буря со скоростью ветра до 24 м/с.

Ухудшение погодных условий, по прогнозам синоптиков, ожидается в западных и восточных регионах Украины.

На Западе эксперты прогнозируют сильные осадки: снег и мокрый снег. При этот температура воздуха составит до +6 градусов.

В восточных областях будет до +7градусов , прогнозируются сильные осадки в виде мокрого снега. В центре и на юге страны при этом будет сухо и солнечно. В центральных регионах температура воздуха составит +6°, а в южных – до +9°.

Вместе с этим, в этих областях синоптики предупреждают о сильных порывах ветра.

"28 февраля в южных, центральных и восточных областях порывы ветра 15-20 м/с, в Херсонской и Запорожской областях ночью до 24 м/с (І уровень опасности, желтый)", – сказано в сообщении пресс-службы ГСЧС.

Более того, синоптики предупреждают об опасной ситуации в Карпатах, где возможно схождение лавин.

"По данным Укргидрометцентра, в связи с интенсивным приростом снежного покрова, 28 февраля в высокогорье Закарпатской и в горах Ивано-Франковской областей сохраняется значительная снеголавинная опасность (3 уровень)", - подчеркнули в пресс-службе ГСЧС.

Ранее народный синоптик Назарий Данилюк заявлял, что в начале весны украинцы еще столкнуться с климатической зимой. В марте ожидаются морозы и снег, которого практически не было на протяжении зимы.

При этом лето 2020 года, согласно его прогнозу, запомнится украинцам погодными качелями, обильными ливнями и засухой. Ожидается, что наступит оно раньше календарного.

Данилюк отметил, что погода летом 2020 года в Украине запомнится погодными качелями. Май будет жарким и засушливым, а в июне начнутся обильные ливни, ветреная погода и слякоть. По словам синоптика, на начало лета лучше не планировать отпуск в Украине, потому что погода будет неблагоприятной для отдыха. В конце июня - начале июля будет сильно штормить.

Напомним, что погода резко изменится, февраль напоследок удивит украинцев: появился точный прогноз.

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