На Украину надвигаются снег и мощные порывы ветра
Как передает Politeka.net, об этом информирует пресс-служба Укргидроментцентра.
В частности, синоптики предупредили украинцев, что страну накроет настоящая буря со скоростью ветра до 24 м/с.
Ухудшение погодных условий, по прогнозам синоптиков, ожидается в западных и восточных регионах Украины.
Коронавирус у украинцев, протест в столице и паника с курсом доллара – главное за ночь
Циклон на прощание поиздевается над украинцами, погода покажет характер: детальный прогноз
Пышногрудая Кардашьян оседлала белоснежного жеребца ради горячих кадров: «расставила ноги и…»
Ведущая "Х-Фактора" без белья устроила жаркую фотосессию в постели: пикантные кадры
На Западе эксперты прогнозируют сильные осадки: снег и мокрый снег. При этот температура воздуха составит до +6 градусов.
В восточных областях будет до +7градусов , прогнозируются сильные осадки в виде мокрого снега. В центре и на юге страны при этом будет сухо и солнечно. В центральных регионах температура воздуха составит +6°, а в южных – до +9°.
Вместе с этим, в этих областях синоптики предупреждают о сильных порывах ветра.
"28 февраля в южных, центральных и восточных областях порывы ветра 15-20 м/с, в Херсонской и Запорожской областях ночью до 24 м/с (І уровень опасности, желтый)", – сказано в сообщении пресс-службы ГСЧС.
Более того, синоптики предупреждают об опасной ситуации в Карпатах, где возможно схождение лавин.
"По данным Укргидрометцентра, в связи с интенсивным приростом снежного покрова, 28 февраля в высокогорье Закарпатской и в горах Ивано-Франковской областей сохраняется значительная снеголавинная опасность (3 уровень)", - подчеркнули в пресс-службе ГСЧС.
Ранее народный синоптик Назарий Данилюк заявлял, что в начале весны украинцы еще столкнуться с климатической зимой. В марте ожидаются морозы и снег, которого практически не было на протяжении зимы.
При этом лето 2020 года, согласно его прогнозу, запомнится украинцам погодными качелями, обильными ливнями и засухой. Ожидается, что наступит оно раньше календарного.
Данилюк отметил, что погода летом 2020 года в Украине запомнится погодными качелями. Май будет жарким и засушливым, а в июне начнутся обильные ливни, ветреная погода и слякоть. По словам синоптика, на начало лета лучше не планировать отпуск в Украине, потому что погода будет неблагоприятной для отдыха. В конце июня - начале июля будет сильно штормить.
Напомним, что погода резко изменится, февраль напоследок удивит украинцев: появился точный прогноз.
Как сообщала Politeka, шторм несется на Украину: когда ждать удара погоды, подробности.
Также Politeka писала, как выглядело небо перед ураганом в Одессе, удивительные фото.