Як підтримати рідних і друзів під час посту

Навесні у православних українців починається найсуворіший піст – Великий. Він триває 48 днів: починається 2 березня і завершується 18 квітня. Це серйозне випробування віри, яке укріплює тіло і дух.

Тому люди вітають близьких з початком Великого посту. Вони бажають один одному стійкості і нагадують, що потрібно і чого не можна робити. Хороший спосіб підтримати людини – відправити по СМС душевний привітання у віршах або прозі.

Дата щоразу змінюється. Справа в тому, що початок Великого посту відраховують за Великоднем. У 2020 році його відзначатимуть 19 квітня. До цього часу, згідно з церковними канонами, не можна їсти їжу тваринного походження. Є навіть спеціальний календар харчування, який підказує, що і коли можна їсти.

Відомо, що ченці зобов'язані дотримуватися максимально строгий піст з сухоядением. В понеділок, середу і п'ятницю вони їдять тільки сирі овочі, фрукти, горіхи, гриби. По вівторках і четвергах дозволяється вживати гарячі пісні страви. А на вихідних можна додати рослинного масла і випити склянку червоного вина.

Варто відзначити, що Великий піст ділиться на два етапи: Чотиридесятницю і Страсну седмицю. Значення цих періодів сильно відрізняється. Перші сорок днів людина повинна наближатися до Господа: відвідувати церковні служби, причащатися, сповідатися, проводити час в молитвах. А в Страсну седмицю годиться згадувати про жертву Ісуса Христа і останні дні його життя.

Пропонуємо найкращі привітання для СМС. Їх також можна відправити по телефону, в месенджерах або соцмережах. Друзям найдоречніше слати прикольні картинки з підписом у віршах або прозі, але пам'ятайте, що це не час для приколів і жартів.

Для родичів краще підійде вітальна листівка. Втім, їх точно порадує красивий вірш чи проза. Як варіант, самому зробити листівку, обробивши сімейне фото. Можливо, це стане доброю традицією.

З Великим Постом вітаю,

Смирення, спокою бажаю,

Щоб біди дім ваш обминали,

Погані думки – відступали,

Щоб у багатстві дружно жили,

З Богом щастя віднайшли!

***

Вітаю з початком Великого посту. Хочу побажати вам зберегти міцне здоров'я, знайти спокій, гармонію і внутрішню рівновагу. Нехай Господь завжди рятує від спокус і надихає на правильні вчинки.

***

Найголовніший Піст Великий!

Всім пора очистити дух,

Звернутися до нашого Владики,

Відчути людей навкруг,

Сповідатися в молитві,

І покаятися всерйоз.

Не даремно у великій битві,

Переміг тоді Христос.

***

Вітаю з Великим Постом! Бажаю очиститися, відкритися Богу, покаятися і отримати духовне полегшення. Прошу вибачення за всі минулі образи і сварки. Давай разом з Божою допомогою пройдемо це випробування і забудемо все погане.

***

Ми очистимо душу від гріха

І повіримо міцно—міцно в Бога,

Буде віра наша стійка і міцна,

Попереду лише Православна дорога!

***

У Великий Піст не потрібно голодувати. Просто 40 днів не їсти м'ясо. Я вірю, ти гідно витримаєш це випробування. Їж постно, але ситно – і буде тобі щастя.

***

У Великий Піст бажаємо світла в душі,

Нехай буде життя чудове і красиве.

Радості, добра, щоб не були нездужі,

Щоб кожен день Посту був щасливим.

Терпіння протриматися Великий Піст,

Хай здоров'я буде багато у всіх.

***

Ось і настав час Великого посту. Щиро вітаю, адже це можливість наблизитись до Господа, очиститися від гріхів і полегшити тіло. Нехай кожен день посту буде в радість, а кожна молитва – музикою для душі.

***

Тілу — здоров'я, душі — чистоту!

Святкуємо всі ми початок Посту.

Він принесе велике прозріння,

Потрібно лише попросити нам прощення.

Всім, хто дотримує піст — поздравок,

Піст — чесноти потрібний урок.

Інколи себе здолати потрібно,

Кріпіться душею, все буде відмінно!

***

Вітаю з Великим Постом! Нехай молитви і строга дієта позбавлять від всіх проблем і печалей. Нехай тіло очиститься, а розум знайде довгоочікуваний спокій. Бажаю щоб Господь дарував багато сил і впевненості в собі. Не забувай дякувати Всевишньому за все хороше в своєму житті.

***

Ось настав наш Піст Великий,

Ох і важко буде жити!

Щоб м'яса людина не їла

А цілих сім тижнів терпіла.

З Великим Постом вітаємо,

І пісний стіл ми збираємо,

Хочемо, щоб сили вам зберегло

Це привітання і допомогло

Від спокуси захиститись

І завжди вчасно молитись.

***

Вітаю тебе з початком Великого Посту! Бажаю, щоб твої тіло і думки стали легкими, як ніколи раніше. Живи у злагоді з Богом, самим собою та оточуючими. Ніколи не сумуй і не журися.

***

Пост — Божественний экзамен,

Недарма він посланий Всевишнім,

Допоможуть все пройти нам з вами

Проста їжа й молитви у тіши.

Великий Піст нехай очистить душі,

Смирення навчить нехай серця,

Кожен знайде, кого голод мучить,

Прощення і віру у Христа.

***

Вітаємо всю вашу родину з початком Великого Посту. Бажаємо Вам плекати тільки чисті думки, зміцнити віру в Господа, жити в мирі з усім світом, ніколи не ворогувати і завжди накривати щедрий пісний стіл.

***

Нехай поститься душі вміст

Разом з тілом дуже грішним,

І тоді Великий Піст

Буде корисним та успішним!

Житиме любов у серці,

Доброта всім і прощення,

Затягнуться усі рубці,

Лише виховуй терпіння.

Нехай же Бог у Великий Піст,

Від гріхів усіх защищає,

І сьогодні, і весь рік

Ніжно нас благословляє!

***

Ось прийшов Великий Піст. Час, коли Господь дає нам важливе випробування для тіла і духа. Бажаю Вам пройти цей шлях до кінця, очиститися зсередини і зовні. Нехай молитви будуть почуті, сварки забудуться, з'явиться відчуття легкості і душевного спокою.

***

Великий Піст не просто даний,

Зупинитися треба,

Частіше Ходити до храмів,

Думки звернути до Неба.

Хай Господь усіх осяє,

Завжди буде тепло і радо,

Піст людину на краще міняє,

І дає небувалу відраду.

***

Великий піст – це час, сповнене смиренням і покаянням. Бажаю тобі бути стійким до самої Пасхи і не спокушатися забороненою їжею. Навчися радіти пісних страв і простим людським радощам. Вірю, що скоро ти примиришься сам з собою, очистишся зсередини, відчуєш себе набагато краще, ніж раніше. Чи міцний у своїй вірі – і Бог пошле гідну нагороду.

Нагадаємо, календар харчування на Великий піст: розклад по днях.

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