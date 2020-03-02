Навесні у православних українців починається найсуворіший піст – Великий. Він триває 48 днів: починається 2 березня і завершується 18 квітня. Це серйозне випробування віри, яке укріплює тіло і дух.
Тому люди вітають близьких з початком Великого посту. Вони бажають один одному стійкості і нагадують, що потрібно і чого не можна робити. Хороший спосіб підтримати людини – відправити по СМС душевний привітання у віршах або прозі.
Дата щоразу змінюється. Справа в тому, що початок Великого посту відраховують за Великоднем. У 2020 році його відзначатимуть 19 квітня. До цього часу, згідно з церковними канонами, не можна їсти їжу тваринного походження. Є навіть спеціальний календар харчування, який підказує, що і коли можна їсти.
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Відомо, що ченці зобов'язані дотримуватися максимально строгий піст з сухоядением. В понеділок, середу і п'ятницю вони їдять тільки сирі овочі, фрукти, горіхи, гриби. По вівторках і четвергах дозволяється вживати гарячі пісні страви. А на вихідних можна додати рослинного масла і випити склянку червоного вина.
Варто відзначити, що Великий піст ділиться на два етапи: Чотиридесятницю і Страсну седмицю. Значення цих періодів сильно відрізняється. Перші сорок днів людина повинна наближатися до Господа: відвідувати церковні служби, причащатися, сповідатися, проводити час в молитвах. А в Страсну седмицю годиться згадувати про жертву Ісуса Христа і останні дні його життя.
Пропонуємо найкращі привітання для СМС. Їх також можна відправити по телефону, в месенджерах або соцмережах. Друзям найдоречніше слати прикольні картинки з підписом у віршах або прозі, але пам'ятайте, що це не час для приколів і жартів.
Для родичів краще підійде вітальна листівка. Втім, їх точно порадує красивий вірш чи проза. Як варіант, самому зробити листівку, обробивши сімейне фото. Можливо, це стане доброю традицією.
З Великим Постом вітаю,
Смирення, спокою бажаю,
Щоб біди дім ваш обминали,
Погані думки – відступали,
Щоб у багатстві дружно жили,
З Богом щастя віднайшли!
***
Вітаю з початком Великого посту. Хочу побажати вам зберегти міцне здоров'я, знайти спокій, гармонію і внутрішню рівновагу. Нехай Господь завжди рятує від спокус і надихає на правильні вчинки.
***
Найголовніший Піст Великий!
Всім пора очистити дух,
Звернутися до нашого Владики,
Відчути людей навкруг,
Сповідатися в молитві,
І покаятися всерйоз.
Не даремно у великій битві,
Переміг тоді Христос.
***
Вітаю з Великим Постом! Бажаю очиститися, відкритися Богу, покаятися і отримати духовне полегшення. Прошу вибачення за всі минулі образи і сварки. Давай разом з Божою допомогою пройдемо це випробування і забудемо все погане.
***
Ми очистимо душу від гріха
І повіримо міцно—міцно в Бога,
Буде віра наша стійка і міцна,
Попереду лише Православна дорога!
***
У Великий Піст не потрібно голодувати. Просто 40 днів не їсти м'ясо. Я вірю, ти гідно витримаєш це випробування. Їж постно, але ситно – і буде тобі щастя.
***
У Великий Піст бажаємо світла в душі,
Нехай буде життя чудове і красиве.
Радості, добра, щоб не були нездужі,
Щоб кожен день Посту був щасливим.
Терпіння протриматися Великий Піст,
Хай здоров'я буде багато у всіх.
***
Ось і настав час Великого посту. Щиро вітаю, адже це можливість наблизитись до Господа, очиститися від гріхів і полегшити тіло. Нехай кожен день посту буде в радість, а кожна молитва – музикою для душі.
***
Тілу — здоров'я, душі — чистоту!
Святкуємо всі ми початок Посту.
Він принесе велике прозріння,
Потрібно лише попросити нам прощення.
Всім, хто дотримує піст — поздравок,
Піст — чесноти потрібний урок.
Інколи себе здолати потрібно,
Кріпіться душею, все буде відмінно!
***
Вітаю з Великим Постом! Нехай молитви і строга дієта позбавлять від всіх проблем і печалей. Нехай тіло очиститься, а розум знайде довгоочікуваний спокій. Бажаю щоб Господь дарував багато сил і впевненості в собі. Не забувай дякувати Всевишньому за все хороше в своєму житті.
***
Ось настав наш Піст Великий,
Ох і важко буде жити!
Щоб м'яса людина не їла
А цілих сім тижнів терпіла.
З Великим Постом вітаємо,
І пісний стіл ми збираємо,
Хочемо, щоб сили вам зберегло
Це привітання і допомогло
Від спокуси захиститись
І завжди вчасно молитись.
***
Вітаю тебе з початком Великого Посту! Бажаю, щоб твої тіло і думки стали легкими, як ніколи раніше. Живи у злагоді з Богом, самим собою та оточуючими. Ніколи не сумуй і не журися.
***
Пост — Божественний экзамен,
Недарма він посланий Всевишнім,
Допоможуть все пройти нам з вами
Проста їжа й молитви у тіши.
Великий Піст нехай очистить душі,
Смирення навчить нехай серця,
Кожен знайде, кого голод мучить,
Прощення і віру у Христа.
***
Вітаємо всю вашу родину з початком Великого Посту. Бажаємо Вам плекати тільки чисті думки, зміцнити віру в Господа, жити в мирі з усім світом, ніколи не ворогувати і завжди накривати щедрий пісний стіл.
***
Нехай поститься душі вміст
Разом з тілом дуже грішним,
І тоді Великий Піст
Буде корисним та успішним!
Житиме любов у серці,
Доброта всім і прощення,
Затягнуться усі рубці,
Лише виховуй терпіння.
Нехай же Бог у Великий Піст,
Від гріхів усіх защищає,
І сьогодні, і весь рік
Ніжно нас благословляє!
***
Ось прийшов Великий Піст. Час, коли Господь дає нам важливе випробування для тіла і духа. Бажаю Вам пройти цей шлях до кінця, очиститися зсередини і зовні. Нехай молитви будуть почуті, сварки забудуться, з'явиться відчуття легкості і душевного спокою.
***
Великий Піст не просто даний,
Зупинитися треба,
Частіше Ходити до храмів,
Думки звернути до Неба.
Хай Господь усіх осяє,
Завжди буде тепло і радо,
Піст людину на краще міняє,
І дає небувалу відраду.
***
Великий піст – це час, сповнене смиренням і покаянням. Бажаю тобі бути стійким до самої Пасхи і не спокушатися забороненою їжею. Навчися радіти пісних страв і простим людським радощам. Вірю, що скоро ти примиришься сам з собою, очистишся зсередини, відчуєш себе набагато краще, ніж раніше. Чи міцний у своїй вірі – і Бог пошле гідну нагороду.
Нагадаємо, календар харчування на Великий піст: розклад по днях.
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