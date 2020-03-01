Погода в Україні 1 березня порадує весняним теплом та відсутністю опадів на більшій частині країни

Про це розповіли синоптики Укргідрометцентру. За їх даними, справжня весна розпочнеться в Україні вже з самого початку березня.

Однак, сонячно і тепло буде не скрізь. Ідеальну погоду зіпсує вітер, а також невеликі опади, які пройдуть на Закарпатті, Волині та у Львівській області.

Найвищі температури в перший день весни очікуються в Одеській області, де повітря прогріється до +10…+12 градусів.

А ось найхолодніша погода чекає на жителів Закарпаття, де 1 березня очікується від +6 до +8 градусів.

Незважаючи на високі температури вдень, вночі ще можливі заморозки. Так, на сході країни вночі температура опуститься до -4 градусів.

На півночі і в центральній Україні температура коливатиметься від -3 вночі до +10 градусів вдень.

У Києві 1 березня пройде без опадів, але ймовірна невелика хмарність. Вдень температура підніметься до +9 градусів, а вночі опуститься до -2.

Вітер в Україні буде південним, зі швидкістю 7-12 м/с.

До цього ми писали про те, що весна приготувала для українців неприємний сюрприз у вигляді морозів і снігу. Про це розповів народний синоптик Леонід Горбань.

За його словами, українцям рано розслаблятися в очікуванні весни, так як березень принесе в Україну морози.

Горбань зазначає, що до кінця березня кліматичну весну чекати не варто. Незважаючи на те, що початок березня буде теплим, пізніше в країну прийдуть холоди. У деяких регіонах температура повітря опуститься до 15-17 градусів морозу. Відчутне похолодання з дощами та мокрим снігом, за словами синоптика, прийде в усі області. Згідно з прогнозом, погода погіршиться 9-10 березня.

Найхолодніше, за прогнозом Горбаня, буде 14-17 березня. В цей період буде мороз, можливі снігопади та ожеледиця на дорогах.

Нагадаємо, весна змусить українців страждати, тепло скасовується.

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