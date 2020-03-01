Державний ПриватБанк подав в суд на клієнта через борг в 200 гривень

Відповідну скаргу молодий клієнт залишив на тематичному сайті Мінфін.

За його словами, через невелике прострочення за кредитом йому набігла велика сума. В результаті 21-річний хлопець зіткнувся з погрозами і судом.

"Мені 21, справа було в мої 18 років, отримав картку, підписав анкету (!), Що головне, анкету, а не договір про кредит та його умови. Так от, справа в чомусь, був кредитний ліміт до 2000 грн, потім знизили в 1000 і зовсім прибрали. Була невелика прострочення, в районі 200-300 грн, по дурості на той момент карту не закрив. Думав, ну багато не набіжить», - розповів подробиці клієнт.

Він поскаржився, що з банку йому почали телефонувати, залякувати і в результаті подали в суд.

«Борг на сьогоднішній момент 15.000 тис., мені пропонували реструктуризацію, але на умовах, що оплачу 6200, я пару раз погодився, не вийшло по можливості оплатити, тому що в даті договору про реструктуризацію (а про нього потрібно зателефонувати за раніше і домовитися) строк його дії 2 дні. Сплатив потрібно повністю всю суму, не менше. Не дзвонили, не чіпали. Потім дізнався, що на мене пройшов суд, відповідно подав ПриватБанк. Я про нього дізнався пост факт, коли було рішення і минуло достатньо часу", - зазначив клієнт.

Тим часом співробітники Приватбанку відреагували на скаргу. Ось що вони написали:

"Нам дуже шкода, що Ви зіткнулися з такою ситуацією. Дозвольте зауважити, що при відкритті карти Ви підписували згоду про приєднання до Умов та правил надання банківських послуг. Згідно з чинним договором у разі використання кредитних коштів після виходу з пільгового періоду потрібно щомісячне внесення коштів. При необхідності Ви маєте можливість внести не всю суму кредиту відразу, а обмежуватися мінімальними щомісячними платежами в розмірі 5% від залишку заборгованості, але не менше 100 грн».

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