Государственный ПриватБанк подал в суд на клиента из-за долга в 200 гривен

Соответствующую жалобу молодой клиент оставил на тематическом сайте Минфин.

По его словам, из-за небольшой просрочки по кредиту ему набежала большая сумма. В результате 21-летний парень столкнулся с угрозами и судом.

"Мне 21, дело было в мои 18 лет, получил карту, подписал анкету (!), Что главное, анкету, а не договор о кредите и его условиях. Так вот, дело в чем, был кредитный лимит в 2000 грн, потом снизили в 1000 и вовсе убрали. Была небольшая просрочка, в районе 200-300 грн, по глупости на тот момент карту не закрыл. Думал, ну много не набежит», - рассказал подробности клиент.

Он пожаловался, что из банка ему стали звонить, запугивать и в результате подали в суд.

«Долг на сегодняшний момент 15.000 тыс., мне предлагали реструктуризацию, но на условиях, что оплачу 6200, я пару раз согласился, не получилось по возможности оплатить, потому что в дате договора о реструктуризации (а о нем нужно позвонить за ранее и договориться) срок его действия 2 дня. Уплатил нужно полностью всю сумму, не меньше. Не звонили, не трогали. Потом узнал, что на меня прошел суд, в соответствии подал ПриватБанк. Я о нем уже узнал пост факт, когда было решение и прошло достаточно времени", - отметил клиент.

Тем временем сотрудники ПриватБанка отреагировали на жалобу. Вот что они написали:

"Нам очень жаль, что Вы столкнулись с такой ситуацией. Позвольте заметить, что при открытии карты Вы подписывали согласие о присоединении к Условиям и правилам предоставления банковских услуг. Согласно действующему договору в случае использования кредитных средств после выхода из льготного периода требуется ежемесячное внесение средств. При необходимости Вы имеете возможность внести не всю сумму кредита сразу, а ограничиваться ежемесячными минимальными платежами в размере 5% от остатка задолженности, но не менее 100 грн».

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