Українців попередили про чергове погіршення погодних умов

Як передає Politeka.net, про це інформує прес-служба Укргідрометцентру.

За інформацією синоптиків, погода зіпсується 2 березня в Україні.

Зокрема, в українських регіонах знову пройдуть дощі і піднімуться шквальні вітри.

В Укргідрометцентрі підкреслили, що у всіх областях, крім Донецької, Луганської та Харківської, очікуються сильні пориви вітру 15−20 м/с.

У Карпатах більш небезпечна ситуація, оскільки тут швидкість вітру сягатиме 25-30 метрів в секунду.

В західних, північних і частини центральних областей пройдуть дощі. Вночі температура повітря очікується від -3 градусів, у східних областях до +5 градусів у західних. Вдень синоптики обіцяють 6−11° тепла.

У Києві сьогодні вдень також прогнозують дощі. Температура повітря вночі 2−4° тепла, а вдень від 6−8° вище нуля.

Геомагнітна обстановка в Україні 2 березня прогнозується відносно спокійна. Протягом дня, як запевняють фахівці, очікуються невеликі збурення.

Раніше ми розповідали про те, що весна приготувала для українців неприємний сюрприз у вигляді морозів і снігу. Про це розповів народний синоптик Леонід Горбань.

За його словами, українцям рано розслаблятися в очікуванні весни, так як березень принесе в Україну морози.

Горбань зазначає, що до кінця березня кліматичну весну чекати не варто. Незважаючи на те, що початок березня буде теплим, пізніше в країну прийдуть холоди. У деяких регіонах температура повітря опуститься до 15-17 градусів морозу. Відчутне похолодання з дощами та мокрим снігом, за словами синоптика, прийде в усі області. Згідно з прогнозом, погода погіршиться 9-10 березня.

Нагадаємо, весна змусить українців страждати, тепло скасовується.

Як повідомляла Politeka, морози і не тільки: одеситів попередили про "переломну" погоду на вихідних.

Також Politeka писала, що погода знову влаштує українцям американські гірки, свіжий прогноз.