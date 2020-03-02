Бойовики «Л/ДНР», що отримали серйозні поранення в боях проти української армії на сході країни, змушені просити гроші не тільки на лікування, але і на більш прозаїчні потреби
Так, Віра Калмикова з Горлівки, яка втратила ногу, звернулася через Фейсбук з проханням допомогти їй зібрати гроші на переоформлення групи інвалідності. Увагу на цей пост звернув офіцер ЗСУ Анатолій Штефан з позивним «Штірліц» і поділився ним у своєму телеграм-каналі.
«Знайомтеся Віра Калмикова на позивний "Віра" з Горлівки. Воювала за російських окупантів і стала інвалідом. Батьківщина як завжди кинула і зараз збирає гроші у ФБ. До речі українці теж їй скидають і жаліють. Жесть ... 🙏🏼», – написав він.
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Згідно з інформацією на сторінці «ополченки», у неї четверо дітей.
Є ця дама і в базі «Мипотворца».
«Проходить по документах обліку особового складу 3-ї ОМСБр «Беркут» (в/ч 08803) ДНР за жовтень 2014. Місце служби: гаубичний самохідно — артилерійський дивізіон (1 ГСАДн ВОД ГСАДн), взвод забезпечення, господарське відділення. Посада: кухар. В\зв: рядовий», – йдеться на сайті.
Сама ж Калмикова резонансу в мережі тільки рада. Вже через пару днів після прохання про допомогу і реакції на нього українського суспільства вона показала, куди насправді йдуть гроші жалісливих, в тому числі й українців.
Жінка опублікувала знімок бойовика, обличчя якого не видно, з пакетами.
«Окріпи мене роблять популярною, це дуже добре. Погана реклама - краща! Завдяки окріпській рекламі та коментарям, сьогодні відправила печиво, сало, кавочку, чай! Чим більше коментів тим більше шансів у мене на прекрасний гостинець нашим хлопцям», – підписала вона фотографію.
Раніше ми писали про те, що російський бойовик, який отримав поранення на Донбасі, приїхав до Москви просити милостиню на лікування, тому що там «краще подають».
Нагадаємо, екс-бойовик «ДНР» повернувся в Україну і розкрив усю правду про ОРДЛО.
Як повідомляла Politeka, душогуби Путіна розправилися з захисником України на Донбасі.
Також Politeka писала, що поїздка в Україну трагічно закінчилася для десятків жителів ОРДЛО.