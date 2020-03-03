Ілля Прусикін, фронтмен групи Little Big, яка буде цього року представляти Росію на "Євробаченні", розповів про свою зустріч з українським президентом Володимиром Зеленським

Артист поділився епізодом з життя, майже 20-річної давності, в ефірі шоу "Зашкварені історії" на YouTube-каналі "Клікклак". Так, на початку нульових він разом з командою КВК з Соснового Бору відправився в Сочі на фестиваль. У холі готелю, де їх розмістили, репетирував "Квартал 95", включаючи Зеленського. Прусикін почав дражнити хлопців, за що наштовхнувся на різку реакцію від майбутнього президента України (щоб подивитися відео, проскрольте вниз).

"Він (Зеленський, - прим. ред.) просто повернувся і: "Пішов на х*й звідси, бл*, за**ав!" - поділився Прусикін, зазначивши, що поспішив ретируватися.

Ситуацію активно коментують у мережі.

"Зеленський виганяв розбійників до того, як це стало мейнстрімом"

"Зеленський зараз такий: "О, а адже це був Ілліч""

"Ілліч: абеббеее. Зеленський: вийди звідси розбійник."

"Після цього випуску у всіх новинах: Президент України Володимир Зеленський в Сочі послав 15-річного хлопця нах*й!!! Постраждалий хлопець довгі роки жив у страху, але тепер зважився розповісти про те, що трапилося. 😂😂😂"

"Такого Зеленський швидше за все не говорив, ну а раптом) Зараз все можливо. 2020 рік, просто у зв'язку з тим що Зеленський Президент, він зараз би такого і не сказав нічого поганого про Ілліча з Літл Біг. Та й так уже скільки часу пройшло вже багато напевно і забули ту історію окрім ілліча..."

Нагадаємо, спочатку з'явилася інформація, що Росію на "Євробачення 2020" в Нідерландах представлятиме співак родом із України Олександр Панайотов (до речі, це не перша його спроба прорватися на конкурс за останні 15 років). Однак, потім артист спростував чутки, назвавши їх "провокацією".

Хейтери вже встигли розкритикувати співака в мережі: "краще б Бузову відправили! 😒"; "Все Росія знову про*бала!!! 😒👎"; "Яке ж убозтво, хіба не могли йому сис*ки приробити ? Як він переможе ?"; "really.....RUSSIA CHOSE IT?"

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