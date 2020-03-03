Співачка Таїсія Повалій не виступає в Україні, бо тут її "труять"

Таку заяву зробив її чоловік і продюсер Ігор Ліхута в інтерв'ю "КП" в "Україні".

За його словами, забороняти виступати в Україні їй ніхто не може заборонити.

"Таїсія - громадянка України, вона народна артистка України. Хто має право забороняти їй, громадянці України, народній артистці України, виступати і співати для українських громадян?! Це вони нехай роблять якісь висновки. А ми ніяких висновків робити не будемо. Ми - громадяни України, Тая - українська співачка, вона завжди нею була, є і буде", - заявив він.

Крім того, він не вважає помилкою гастролі співачки на території країни-агресора і заявив про бажання дати концерт в Україні.

"Артист завжди працює там, де його чекають і люблять люди. І я абсолютно точно знаю, що Таїсію Повалій дуже люблять і чекають в Україні. Це наша батьківщина. Тая дуже любить свою країну, у неї дуже багато улюблених народом пісень і українською, і російською мовами. Вона співає пісні українською не тільки в Україні, але і за кордоном. Ми весь час думаємо про те, щоб зробити великий концерт в Україні", - уклав він.

Нагадаємо, що народна артистка України Таїсія Повалій останні п'ять років живе і працює в Росії.

Також Таїсія Повалій прокоментувала інформацію про те, що вона виступала в Криму у 2014 році. Вона зазначила, що не порушила жодного закону України та в Криму не виступала. З цієї причини, Повалій, як громадянці України, стає незрозуміло, чому їй забороняють виступати на батьківщині.

Нагадаємо, Таїсія Повалій відверто зізналася, що трохи не вмерла з-за власної помилки.

Як писала Politeka, скандально відома українська співачка-запроданкою Таїсія Повалій відзначилася нової безглуздою витівкою в Росії

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