Певица Таисия Повалий не выступает в Украине, так как здесь ее "травят"

Такое заявление сделал ее муж и продюсер Игорь Лихута в интервью "КП" в "Украине".

По его словам, запрещать выступать в Украине ей никто не может запретить.

"Таисия - гражданка Украины, она народная артистка Украины. Кто имеет право запрещать ей, гражданке Украины, народной артистке Украины, выступать и петь для украинских граждан?! Это они пусть делают какие-то выводы. А мы никаких выводов делать не будем. Мы - граждане Украины, Тая - украинская певица, она всегда ею была, есть и будет", - заявил он.

Кроме того, он не считает ошибкой гастроли певицы на территории страны-агрессора и заявил о желании дать концерт в Украине.

"Артист всегда работает там, где его ждут и любят люди. И я абсолютно точно знаю, что Таисию Повалий очень любят и ждут в Украине. Это наша родина. Тая очень любит свою страну, у нее очень много любимых народом песен и на украинском, и на русском языках. Она поет песни на украинском не только в Украине, но и за рубежом. Мы все время думаем о том, чтобы сделать большой концерт в Украине", - заключил он.

Напомним, что народная артистка Украины Таисия Повалий последние пять лет живёт и работает в России.

Также Таисия Повалий прокомментировала информацию о том, что она выступала в Крыму в 2014 году. Она отметила, что не нарушила ни один закон Украины и в Крыму не выступала. По этой причине, Повалий, как гражданке Украины, становится непонятно, почему ей запрещают выступать на родине.

Напомним, Таисия Повалий откровенно призналась, что чуть не умерла из-за своей собственной ошибки.

Как писала Politeka, скандально известная украинская певица-запроданка Таисия Повалий отметилась новой нелепой выходкой в России

Также Politeka сообщала, что певица Таисия Повалий похвасталась своим признанием в стране-агрессоре.







