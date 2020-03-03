На кордоні України в Чернігівській області виникло ПП в пункті пропуску

Пункт пропуску "Нові Яриловичі" на кордоні з Білоруссю. "варто" з-за поломки бази даних ПП, повідомляє 112.ua.

"Наш автобус стоїть з чотирьох годин ранку. Ми всі втомилися. Кілька хлопців бояться, що згорять їх квитки на літак і поїзд, оскільки ніхто не міг передбачити такої поломки", — розповів один з пасажирів, який застряг на пункті пропуску.

За його словами, посаду перестав працювати в годину ночі, про що повідомили в Державній прикордонній службі.

"О першій годині ночі вийшла з ладу база даних. Наші працівники не змогли знайти причину поломки, тому ми чекаємо айтішників з Києва", — відзначають на ПП "Нові Яриловичі".

Поки пункт пропуску варто, очевидці кажуть, що Білорусь зі свого боку також перестала пропускати автомобілі, адже "лінія кордону між Україною та Білоруссю повністю зайнята чергою з автомобілів в "Нові Яриловичі".

Раніше повідомлялося, що з 25 лютого українські прикордонники посилили заходи контролю на кордоні. Зокрема, на пункті пропуску «Тиса» в Закарпатській області, через який найчастіше їдуть автобуси з Італії, у приїжджих почали перевіряти температуру. Очевидці стверджують, що з-за цього на кордоні вже встигли утворитися величезні черги.

При цьому очікується, що найближчим часом аналогічні перевірки почнуться на всіх пунктах пропуску України.

Тепер прикордонники перевіряють інфрачервоними датчиками весь транспорт, приділяючи особливу увагу цим автобусам.

Багато водіїв незадоволені тим, як це позначається на швидкості пропуску через кордон. Крім того, вони починають переживати із-за того, що їх можуть запідозрити на коронавірус.

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