На границе Украины в Черниговской области возникло ЧП в пункте пропуска

Пункт пропуска "Новые Яриловичи" на границе с Беларусью. "стоит" из-за поломки базы данных ПП, сообщает 112.ua.

"Наш автобус стоит с четырех часов утра. Мы все устали. Несколько ребят боятся, что сгорят их билеты на самолет и поезд, поскольку никто не мог предусмотреть подобной поломки", — рассказал один из пассажиров, который застрял на пункте пропуска.

По его словам, пост перестал работать в час ночи, о чем сообщили в Государственной пограничной службе.

"В первом часу ночи вышла из строя база данных. Наши работники не смогли найти причину поломки, поэтому мы ждем айтишников из Киева", — отмечают на ПП "Новые Яриловичи".

Пока пункт пропуска стоит, очевидцы говорят, что Беларусь со своей стороны также перестала пропускать автомобили, ведь "линия границы между Украиной и Беларусью полностью занята очередью из автомобилей в "Новые Яриловичи".

Ранее сообщалось, что с 25 февраля украинские пограничники усилили меры контроля на границе. В частности, на пункте пропуска «Тиса» в Закарпатской области, через который чаще всего въезжают автобусы из Италии, у приезжих начали проверять температуру. Очевидцы утверждают, что из-за этого на границе уже успели образоваться огромные очереди.

При этом ожидается, что в ближайшее время аналогичные проверки начнутся на всех пунктах пропуска Украины.

Теперь пограничники проверяют инфракрасными датчиками весь транспорт, уделяя особенное внимание этим автобусам.

Многие водители недовольны тем, как это сказывается на скорости пропуска через границу. Кроме того, они начинают переживать из-за того, что их могут заподозрить на коронавирус.

Напомним, на границе коллапс, украинцы перепуганы из-за происходящего: "Закидают камнями?"

Как сообщала Politeka, коронавирус привезли из Италии: на границе Украины переполох, количество жертв растет.

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